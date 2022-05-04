王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」：新北、中央應該會跟上

▲王世堅3日質詢時，稱讚柯文哲「3點做對了」。（資料照／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市議會警政衛生部門3日進行詢答，民進黨台北市議員王世堅質詢時一反常態，稱讚台北市長柯文哲「3點做對了」，包括先快篩陽性、再進行PCR等，雖然他對柯很嚴苛，但也不因人廢言。

王世堅3日質詢台北市衛生局長黃世傑時說，柯文哲是黃世傑的學生，雖然有很多不乖的地方，他也相當嚴苛，但在防疫的工作中，柯文哲有些表現是做對的，例如先快篩陽性再PCR、輕中症先給藥物、徵調大型旅館及飯店當成集中檢疫所，將醫院留給重症、其他病患的策略。

▲王世堅稱讚柯文哲「難得做出對的決定」，後續新北、中央應該也會跟上。（資料照／記者袁茵攝）



王世堅說明，國外的研究表明，口服藥適合輕症、中症患者使用，柯文哲難得做出對的決定，未來新北市、中央應該也會跟上。

不過，王世堅也詢問，北市目前將近3萬人確診，能夠使用的口服藥物只有1,979份，「這是夠的嗎？」對此，黃世傑則說，若不夠會與中央溝通，中央也有規定用藥方式，與第一線的克流感不同，口服藥是針對新冠病毒的症狀。

王世堅再度追問「藥品夠嗎」，黃世傑則回應「陳時中說夠」，讓王十分訝異，詢問「你順時中還逆時中」。黃世傑一句「我順時中」又讓王世堅大感意外，反問「那你就是逆柯P囉」。黃世傑最後回覆，因為陳時中與柯文哲2人都在為了國家疫情而努力。

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