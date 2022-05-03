快訊／新北+8272！四區確診者最多　20-49歲青壯年為主

記者杜冠霖／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增2萬3102例本土病例，另增37例境外移入，其中以新北市8278例最多，新北衛生局長陳潤秋表示，目前新北市以板橋、中和、新莊、三重四區較多確診者，以20-49歲的青壯年族群較多，並沒有大型群聚狀況。

中央流行疫情指揮中心3日下午公布國內新增23,139例COVID-19確定病例，分別為23,102例本土個案及37例境外移入(14例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,102例本土病例，為11,193例男性、11,899例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(8,278例)、台北市(4,806例)、桃園市(3,604例)、基隆市(1,220例)、台中市(1,196例)、高雄市(818例)、台南市(509例)、宜蘭縣(448例)、花蓮縣(428例)、新竹縣(333例)、屏東縣(292例)、雲林縣(254例)、彰化縣(214例)、新竹市(171例)、苗栗縣(145例)、台東縣(102例)、嘉義縣(87例)、嘉義市(79例)、南投縣(73例)、澎湖縣(22例)、金門縣(15例)、連江縣(8例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為4例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月16日至4月30日，死亡日期介於4月29日至4月30日。

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性、16例女性、1例調查中；年齡介於10多歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月5日至5月2日。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

