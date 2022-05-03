　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北+8272！四區確診者最多　20-49歲青壯年為主

記者杜冠霖／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增2萬3102例本土病例，另增37例境外移入，其中以新北市8278例最多，新北衛生局長陳潤秋表示，目前新北市以板橋、中和、新莊、三重四區較多確診者，以20-49歲的青壯年族群較多，並沒有大型群聚狀況。

中央流行疫情指揮中心3日下午公布國內新增23,139例COVID-19確定病例，分別為23,102例本土個案及37例境外移入(14例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,102例本土病例，為11,193例男性、11,899例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(8,278例)、台北市(4,806例)、桃園市(3,604例)、基隆市(1,220例)、台中市(1,196例)、高雄市(818例)、台南市(509例)、宜蘭縣(448例)、花蓮縣(428例)、新竹縣(333例)、屏東縣(292例)、雲林縣(254例)、彰化縣(214例)、新竹市(171例)、苗栗縣(145例)、台東縣(102例)、嘉義縣(87例)、嘉義市(79例)、南投縣(73例)、澎湖縣(22例)、金門縣(15例)、連江縣(8例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為4例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月16日至4月30日，死亡日期介於4月29日至4月30日。

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性、16例女性、1例調查中；年齡介於10多歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月5日至5月2日。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市長侯友宜23日出席由中央流行疫情指揮中心召開與六縣市首長(衛生局長)防疫視訊會議。（圖／新北市府提供）

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
台灣快篩貴嗎？　全球快篩價格一次看
快訊／林靜儀確診！　昨開會接觸立委多
居隔單錯誤百出　衛生局長認了「系統癱掉」：無法負載
真的變貴了！　好市多衛生紙「今起調漲」
兒童莫德納今開打　出現3狀況務必立即就醫
Omicron會重複感染？　指揮中心曝「1情況」比例很高
快訊／新北國中女確診外出「出來放風」　衛生局：最重罰200萬
快訊／今增23102確診「全台分布曝光」！　台中首破千例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中央規劃「打3劑免居隔」6月上路　黃珊珊：先把日子過到5月中旬吧

快訊／民進黨立委林靜儀自爆確診　「昨天開會時間長接觸立委多」

南港偵查隊長阻員警快篩　黃珊珊批「行為不對」：公務員2萬劑快篩已到貨

居隔單錯誤百出！衛生局認了「醫療體系癱瘓」：無法負載

第10期疫苗開打！北市開放10萬名額　北車、松山站提供隨到隨打

快訊／隨扈快篩陽！柯文哲緊急取消行程　快篩陰性「等待PCR」

快訊／新北女被爆居隔外出PO文「出來放風」　衛生局：最重罰200萬

快訊／兒童莫德納今開打！　新北呼籲出現3狀況應盡速就醫

北市+4806例！1.2萬輕症確診者在家照護　三總、馬偕加入快篩陽門診

快篩陽怎麼辦？北市5／4啟動「士北科車來速」　免擠醫院直接PCR+領藥

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

中央規劃「打3劑免居隔」6月上路　黃珊珊：先把日子過到5月中旬吧

快訊／民進黨立委林靜儀自爆確診　「昨天開會時間長接觸立委多」

南港偵查隊長阻員警快篩　黃珊珊批「行為不對」：公務員2萬劑快篩已到貨

居隔單錯誤百出！衛生局認了「醫療體系癱瘓」：無法負載

第10期疫苗開打！北市開放10萬名額　北車、松山站提供隨到隨打

快訊／隨扈快篩陽！柯文哲緊急取消行程　快篩陰性「等待PCR」

快訊／新北女被爆居隔外出PO文「出來放風」　衛生局：最重罰200萬

快訊／兒童莫德納今開打！　新北呼籲出現3狀況應盡速就醫

北市+4806例！1.2萬輕症確診者在家照護　三總、馬偕加入快篩陽門診

快篩陽怎麼辦？北市5／4啟動「士北科車來速」　免擠醫院直接PCR+領藥

中央規劃「打3劑免居隔」6月上路　黃珊珊：先把日子過到5月中旬吧

美前防長新書爆料　川普曾要他朝示威者腿部開槍

Apple Car傳由鴻海代工！定價逾295萬元　最快2024年底亮相

許藍方「零修圖特寫」洩38歲真實狀態！　認發錯照：團隊提醒才知

《空氣殺人》 轟動政壇！加溼器致2萬人亡　議員：為受害者擦淚

住家旁「醫院vs廟」怎選？神級優勢曝光　網全點頭：不用想

16歲少女吃完沙威瑪突然死亡　18名學生同時住院「死因還在查」

台電桃園區處新卸任處長交接　黃志榮：延續穩定供電服務用戶

4千萬以上住宅交易8成在屯區　南屯預售價衝7字頭

第一次見面就被粗心大柴「掃堂腿踢飛」　小黑柴氣噗噗嗆聲

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

「陳時中的3+4搞得天下大亂！」　他提8建議：別傻傻排隊搶快篩

金錢豹老董嗆聲！　地方人士曝光「顏清標引退」真正目的　

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

顏清標引退！　家族式微揭密

快訊／新北女被爆居隔外出PO文「出來放風」　衛生局：最重罰200萬

快訊／新北+8272！四區確診者最多　20-49歲青壯年為主

老師護學生！衛生局長讚柯很聰明

快訊／新北新增4個PCR篩檢站　板橋、中和、三重、林口

快訊／王欣儀、陳永德確診！北市議會累計7議員染疫

民進黨立委蔡適應確診　昨天才到立院質詢

快訊／民進黨新店議員初選出爐　前主播陳乃瑜險勝黃琳「0.0064」

快訊／立院三讀修正《商品標示法》　網購平台納管

竟讓陳建仁開嗆　他曝柯文哲有三大不容易

更多熱門

相關新聞

快訊／新北新增4個PCR篩檢站　板橋、中和、三重、林口

快訊／新北新增4個PCR篩檢站　板橋、中和、三重、林口

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增2萬3102例本土病例，另增37例境外移入，其中以新北市8278例最多，其次為台北4806例，桃園3604例、基隆1220例、台中1196例。新北市長侯友宜15時召開記者會，宣布新北再新增4個PCR篩檢站，分別位於板橋、中和、三重、林口。

LIVE／新北單日+8278本土　侯友宜最新說明

LIVE／新北單日+8278本土　侯友宜最新說明

快訊／新北兒童今開打莫德納「接種率3成」　侯友宜：全校線上教學2天

快訊／新北兒童今開打莫德納「接種率3成」　侯友宜：全校線上教學2天

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

柯文哲批中央一句「兒童BNT要來」逼瘋基層　侯友宜：這些問題全國都有

柯文哲批中央一句「兒童BNT要來」逼瘋基層　侯友宜：這些問題全國都有

關鍵字：

侯友宜新北防疫

讀者迴響

熱門新聞

Lulu不忍了：這才是我真正的樣貌

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

快訊／今增5死！本土狂飆2萬3102例　境外移入37例

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

余天12年賠光5棟房！李亞萍股票賠百萬

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

更多

最夯影音

更多
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面