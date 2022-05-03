快訊／兒童莫德納今開打！　新北呼籲出現3狀況應盡速就醫

記者杜冠霖／新北報導

新北市COVID-19兒童疫苗校園接種作業今（3）日展開，將於5月31日前為全市6-12歲學生完成第1劑接種。新北市長侯友宜也呼籲師長多注意學童身體狀況，若出現不良反應，應盡速就醫，包含：連續發燒48小時、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、暈眩、全身紅疹、出現胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良等，務必立即就醫。

新北市3日開放6-11歲學童接種莫德納疫苗，由頂溪國小先行，其他國小陸續安排中，希望藉由學生接種疫苗提升校園防疫安全，讓孩子更加安心就學。另外，國小附設幼兒園滿6歲幼生及其他因故無法在校施打的學生，會由學校發送補接種單，學生後續擇日至當地醫療院所(含衛生所)進行補接種。

教育局強調，疫苗接種後全校實施居家線上教學2日，提供學生居家學習，並請授課老師於每堂課持續關心學生身體健康狀況。

侯友宜也呼籲，若出現以下不良反應，應盡速就醫：

1.連續發燒48小時

2.嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、暈眩、全身紅疹

3.胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良，務必立即就醫

新北市府也提醒，學童們應注意：

一、少奔波，睡眠充足不熬夜。

二、不空腹、多喝水、放輕鬆。

三、有狀況立刻回報師長。

四、老師每節課定時關心。

五、體育課兩周內改靜態課程。