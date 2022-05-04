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快訊／國民黨團爆：快篩試劑進口商竟是「小吃店」變身！陳時中踹共

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情嚴峻，快篩試劑已經變成民眾生活必需品，指揮中心緊急向22家廠商採購快篩試劑，不過，國民黨立法院黨團4日舉行記者會踢爆，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是資本額200萬的小吃店變身，先前沒有任何醫療專業和相關實績，「為什麼非得要找一家小吃店去引進快篩試劑？中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？」

▲▼國民黨團「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨團舉行「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

國民黨團首席副書記長李德維、副書記長林思銘、立委鄭正鈐今天上午出席「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會。

林思銘會中表示，指揮中心5月2日向高登環球生醫公司採購1700萬劑快篩試劑，並請該公司儘速向國外洽訂，經過國民黨團調查，該公司資本額僅200萬，前身是「順益屋食品有限公司」，是在長庚醫院美食街的一家小吃店，根本不具備醫療專業，在2020年11月才變更名稱為「高登環球生醫有限公司」，根據財政部稅務入口網的資料，該公司經營「麵店、小吃店、飲料零售」，但去年8月5日該公司就被指揮中心納入15家申請醫療器材輸入的核准名單，「是怎樣的有力人士，才讓這家餐飲公司大變身？」

林思銘表示，明明高登環球生醫公司進口的「賽特瑞恩居家快篩」在台灣就有分公司，也有進口商，為什麼要繞一大圈，由該公司代為洽訂？為什麼非得要找一家小吃店去引進快篩試劑？中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？林更出示法院判決書指出，該公司代表人劉緯澤2020年才因付不出62萬債務遭裁定強制執行，短短1年半又接下1700劑快篩試劑的採購合約，訂單價格恐高達16.5億元，「沒有實績、沒有經驗、沒有健全的財務、代表人信譽不佳」，質疑採購案疑點重重，呼籲檢調立即啟動調查，是否有圖利特定廠商。

鄭正鈐也說，為什麼資本額200萬、從來沒有接過政府標案的公司，可以承攬高達16.5億元的訂單？指揮中心應該公開採購合約內容，到底花多少錢進口、中間有多少利潤，不要讓所有老百姓變成冤大頭，並點名指揮中心指揮官陳時中說清楚講明白。

▼國民黨團舉行記者會相關資料。（圖／國民黨團提供）

▲▼國民黨團舉行「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會，首席副書記長李德維主持、副書記長林思銘出席。。（圖／國民黨團提供）

▲▼國民黨團舉行「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會，首席副書記長李德維主持、副書記長林思銘出席。。（圖／國民黨團提供）

▲▼國民黨團舉行「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會，首席副書記長李德維主持、副書記長林思銘出席。。（圖／國民黨團提供）

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