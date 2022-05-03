國民黨團爆政府機關「天價買快篩」1劑280元　籲審計部調查圖利

記者呂晏慈／台北報導

快篩試劑販售實名制28日上路，每劑100元，不過，國民黨立法院黨團3日上午舉行記者會踢爆，從今年1月到4月底，政府採購機關以59元至280元採購快篩試劑，4月底台電中火還用280元高價購入968劑，痛批政府讓各機關各自為政，亂花錢採購快篩試劑，同一個廠牌差價非常大，要求審計部介入查核，並調查是否有圖利之嫌。

▲國民黨團舉行記者會。（圖／國民黨團提供，下圖同）

國民黨團今天上午舉行「政府快篩採購，各自為政不把公帑當錢用？」記者會，總召曾銘宗主持、副書記長吳怡玎、立委林奕華、洪孟楷等人與會。

曾銘宗質疑，根據衛福部公文，高雄市政府分別在2月11日、3月11日、3月23日以59元到136元的價格採購快篩試劑，桃園市政府則在1月25日採購6萬劑快篩試劑，價格高達144元，而國防部軍醫局則在2月9日及3月9日以67與96元採購，「這些我們認為都有問題」，質疑政府讓民眾買不到快篩試劑，另一方面各機關各自為政，採購價格差這麼多，將要求審計部介入專案查核，看看這些白花花的公帑有沒有用在刀口上，並追究財務責任、調查是否有圖利之嫌。

吳怡玎指出，中央統一採購快篩試劑的共同契約價為59元，為什麼這些公家單位還可以買這麼貴？現在民眾可以用150元買到快篩試劑，但台電中火4月26日還以280元高價採購968劑快篩試劑，這到底差別在哪裡？批評政府亂花錢；林奕華諷刺說，難道快篩試劑價格跟股票一樣，都可以炒作嗎？

▼國民黨團今天上午爆政府快篩採購，各自為政，1劑買到280元。（圖／國民黨團提供，點圖放大）