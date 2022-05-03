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快訊／朱立倫機票訂好了！6月1日訪美拜會國安會、國務院　發表演說

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫上任後，試圖修復國民黨對美關係，包括恢復駐美代表處、積極推動訪美等，朱立倫原預計5月中旬訪美，但傳出因疫情延宕，國民黨駐美代表黃介正3日受訪時指出，朱立倫機票已經訂好了，預計6月1日訪美，將拜會華府國安會、國務院跟國防部官員、接觸美國智庫，還有一場專題演講。

黃介正表示，朱立倫原訂5月中旬出發，後改為6月1日有兩個原因，第一個是疫情，剛好當天確診破萬，國民黨又有很多地方執政縣市，黨中央需要一點時間因應，第二個是拜登5月中下旬要出訪亞洲，為了國民黨訪美時能見到印太事務主管官員，國民黨延期出發。

黃介正指出，朱立倫將率團訪美12天，團員包含國民黨副主席夏立言、國民黨立委、海外部主任陳以信，文傳會副主委林家興以及國際部幕僚，行程採「西進西出」模式，走訪華府、紐約、洛杉磯、舊金山等，與美方印太事務主管會面是行程重心，也將在美國發表公開演說、拜會華府國安會、國務院跟國防部官員、接觸美國智庫，還有一場專題演講。

黃介正表示，這場訪美行，是要跟美國宣示：「國民黨回來了」！並讓美方友人再次「認識」國民黨，與「總統大選」無關，也不是「去美國面試」。疫情當前，此行一定會引來某些批評，不過朱立倫參選主席時，就公開承諾，要重開駐美代表辦公室，說到做到，努力找回藍營跟美國的關係，所以堅定訪美，無所畏懼。

▼國民黨駐美代表黃介正。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼國民黨國際事務部主任黃介正。（圖／記者徐政璿攝）

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