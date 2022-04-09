通緝要犯人高馬大身材壯碩　購買彩券遭警伺機圍捕壓制歸案

▲台南市警二分局偵查隊4名員幹員，前往高雄地區查案時，發現34歲古姓強盜罪品通緝犯，合力將其壓制逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

34歲古姓強盜罪品通緝犯，在高市湖內區被前往該處查案的台南市警二分局偵查隊4名幹員發現，由於古嫌身高180以上，體重破百，長得人高馬大十分壯碩，警方不敢輕易打草驚蛇，經尾隨利用古嫌買彩券疏於注意，以個別事先安排的戰鬥位置迅速出擊將古嫌壓制逮捕歸案。

台南市警二分局偵查隊4名員幹員，8日下午前往高雄地區查案時，在湖內區道路發現1名汽車駕駛人於車內直撥打電話且聲量超大致引起警方注意，經員警以M-Police警政系統查詢，發現駕駛該車之古姓車主竟是涉嫌強盜、毒品等案件，經南投地方檢察署發布通緝在逃要犯。

員警考量犯嫌身形高大壯碩（高180餘公分、重110公斤），考量執勤安全及避免攔車致生危險，乃一路尾隨來伺機逮捕。直跟至湖內區中山路段某彩券行，見其下車並比對相片確認逃犯身分無誤後，偵查佐葉芯瑜等4員幹員即妥適任務分配，在犯嫌購買完彩券甫離開門口毫無防備警覺之際，突喝叫其姓名，並上前實施圍捕，古嫌不料於異地有人叫其姓名而直覺轉頭應聲，經發現是警察緝捕想逃時，已為員警阻斷四方去路，雖想做困獸之鬥，即為員警使用辣椒水及警棍等當場制伏在地，乖乖束手就擒，經警方帶回調查後解送南投地檢署歸案。

經查，34歲古嫌南投信義鄉人，於2022年2月7日因毒品案通緝；2022年3月31日再因強盜案（執行、刑期2年9個月刑期），均為南投地方檢察署發布通緝在逃。

本次偵查隊葉姓等4名平均30歲幹員，於逮捕過程充分驗證平日警察常年訓練中之逮捕、壓制技巧、辣椒水之使用時機及組合警力戰鬥位置之運用，並笑稱是第一次緝捕到如此「重量型」犯嫌，經透由勤務之實際執行來獲取平日訓練之實效，圓滿達成打擊犯罪並兼顧執勤三安之目標。