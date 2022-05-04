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估5／18高峰「日增30萬」　沈政男：晚了2天

記者陳俊宏／綜合報導

3日新增2萬3102例本土確診，再創歷史新高。基隆市長林右昌預言，5月6日起全國每日確診人數將達到6至7萬人。對此，精神科醫師沈政男預估，高點會出現在5月18日，比先前預估晚了兩天，至於新增數目仍是30萬。

沈政男在臉書說，自從他預測疫情高點以後，好多人紛紛仿效，最新一個數字是有位政治人物說，5月6日全台新增將達6、7萬，「歹勢，不會！5月6日頂多4萬多。基隆確實在5月6日可能突破2000，但全台不會突破6萬。」

沈政男估計，高點會出現在5月18日，比先前預估晚了兩天，至於新增數目仍是30萬之譜，但因為確診量能老早被超越，因此在此之前就會出現高原期，而其高度就看確診量能如何。

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▼3日新增2萬3102例本土確診，再創歷史新高。（圖／指揮中心提供）

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

沈政男指出，3日最值得關注是死亡率已經升到了萬分之1.8，最低時約萬分之1，顯然已漸漸增加，原因就出在老年染疫佔率將會慢慢提升。

3日新增2萬3102例本土確診，指揮中心指揮官陳時中表示，還在緩步上升，並沒有看到高峰提前來。另外，林右昌預言，5月6日起全國每日確診人數將達到6至7萬人。陳時中則說，時間快到了，馬上就會知道，也差不多是這個數字；他2日也提到，疫情高峰的低中高推估分別用單日10萬、15萬與20萬計算，指揮中心也特別制定計劃以因應不時之需。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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