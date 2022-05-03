　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國總理不敢訪問基輔　烏克蘭開酸：像個被冒犯的「豬肝腸」

▲▼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）不敢去基輔，遭酸像是個被冒犯的「豬肝腸」。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

西方各國領導人近期頻繁訪問基輔，展現對烏克蘭的支持，但是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）至今尚未前往，被向來大砲性格的烏克蘭駐柏林大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）開酸蕭茲，「表現得像個被冒犯的豬肝腸」。

根據德國媒體柏林報（Berliner Zeitung）報導，梅爾尼克（Andriy Melnyk）批評總理蕭茲對基輔之行初步拒絕，「表現得像是個被冒犯的豬肝腸（beleidigte Leberwurst），不太像是個有風範的政治家，這是自納粹襲擊烏克蘭以來最殘酷的殲滅戰，這不是幼兒園」。

梅爾尼克還說，澤倫斯基仍然很歡迎在基輔迎接蕭茲，但是比起任何象徵性的訪問，更期待的是「紅綠燈政府」迅速執行聯邦議院關於運送「重型武器」的提議，並履行之前的承諾，送到烏克蘭的「獵豹防空坦克」，至今還沒提供任何彈藥。

▲▼ 德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）。（圖／路透）

▲德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）曾想去基輔，但被拒絕。（圖／路透）

德國總統史坦麥爾日前會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda）後透露，他原本打算與波蘭和立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等波羅的海國家總統一起訪問烏克蘭首都基輔，向烏克蘭表達歐洲的強烈支持。

不過，他承認「自己想去，但得知基輔不希望他去」。

「畫報」（Das Bild）等德國媒體盛傳，由於史坦麥爾過去與俄國關係友好，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）因此拒絕他訪問。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
台南安定區傍晚突停電　台電PO松鼠焦屍照：是牠誤觸
新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪
美元指數「創19年新高」　謝金河：世界經濟必有大變化
居隔學生快篩來了！教育部已發「50萬劑快篩」到各縣市
華視六度出包寫錯總統名　他解密「蔡EE」來由
徐乃麟贏了！向大龍蝦總經理討借款90萬勝訴確定
外送員送餐遲到！女學生嗆：不會闖紅燈？　對話曝光網傻眼
5款LINE貼圖免費下載　母親節超實用！
女公務員被嫌「做愛太大聲」　房東拿殺蟲劑狂噴：殺死蟑螂
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國總理不敢訪問基輔　烏克蘭開酸：像個被冒犯的「豬肝腸」

俄羅斯譴責以色列在「烏克蘭問題」上　支持新納粹分子

北韓恐進行2次以上核爆！豐溪里挖新坑道　推動戰術核武小型化

南韓檢察體系70年大變革！　文在寅敲定「檢偵完剝」修法通過

歐盟最快下周通過「禁運俄國石油」　德國：已準備好加入制裁

水深及成人腰部！日女童溺水30分鐘才被發現　直升機後送仍不治

中國威脅劇增！日本、泰國簽署協議　擴大國防經濟合作

教宗方濟各要前進莫斯科！喊話普丁見面調停戰爭　俄方已讀不回

2歲女受零食誘惑！凌晨竟脖子綁短褲詭漂泳池　警心痛：曾遭性侵

快訊／美國升級台灣旅行警示「不宜前往」！　比中國危險

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

德國總理不敢訪問基輔　烏克蘭開酸：像個被冒犯的「豬肝腸」

俄羅斯譴責以色列在「烏克蘭問題」上　支持新納粹分子

北韓恐進行2次以上核爆！豐溪里挖新坑道　推動戰術核武小型化

南韓檢察體系70年大變革！　文在寅敲定「檢偵完剝」修法通過

歐盟最快下周通過「禁運俄國石油」　德國：已準備好加入制裁

水深及成人腰部！日女童溺水30分鐘才被發現　直升機後送仍不治

中國威脅劇增！日本、泰國簽署協議　擴大國防經濟合作

教宗方濟各要前進莫斯科！喊話普丁見面調停戰爭　俄方已讀不回

2歲女受零食誘惑！凌晨竟脖子綁短褲詭漂泳池　警心痛：曾遭性侵

快訊／美國升級台灣旅行警示「不宜前往」！　比中國危險

德國30元快篩「準確度更高」！議員反問陳時中：還是假消息嗎？

台鐵勞資協商無共識　工會：規劃11／26投票日也不加班

防疫保單4月理賠金暴增3.6億！累計衝破8億　一表看懂

丁噹解除隔離被突擊「沒穿衣服」　太興奮下場糗爆網：都知住誰了

華視把蔡英文變「蔡EE」、蘇貞昌變「總統」　她轟NCC：繼續裝睡？

新興首季受油輪拖累　第二季靠散裝船獲利、下半年油輪運價估大幅回升

中和小客車超車撞倒阿北　後方行車全都錄…質疑號誌擋路

台南安定停電308戶受影響　台電：松鼠碰觸配電線路引起事故

被女兒指控找男人…媽媽心碎落淚！台劇太寫實引爆熱潮

謝金河：美元指數衝上103.928「創19年新高」　世界經濟必有大變化！

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

快訊／美國升級台灣旅行警示「不建議前往」！

15公分陰莖種手臂上6年！　他終於「物歸原位」

即／南韓現首例Omicron變異株「BA.2.12.1」

兄妹亂倫產子　求政府讓亂倫合法

美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

全球快篩價格比一比　瑞典特價1劑僅30

I奶AV女優桃園怜奈　月砸226萬元養牛郎

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

少女在河中洗澡　朋友面前被鱷魚活吞

紐約疫情確診激增4倍　恐恢復防疫限制

喪禮狂傳敲棺聲！她入殮後突睜雙眼嚇傻親友

美女「口水吞吐」解鎖手機　影片曝光450萬人看呆

俄羅斯最快5／9對烏克蘭正式宣戰

俄參謀總長傳遭砲擊炸傷！　美國防部回應了

更多熱門

相關新聞

俄譴責以色列在烏克蘭問題上　支持新納粹

俄譴責以色列在烏克蘭問題上　支持新納粹

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）譴責以色列在烏克蘭問題上，支持新納粹分子，這進一步加劇了拉夫羅夫之前提出的「希特勒猶太血統論」的爭端。俄方的相關言論，遭到許多西方國家譴責，烏克蘭總統澤倫斯基痛批，「俄羅斯忘記了二戰的教訓」。

教宗要赴莫斯科見普丁談停戰　俄已讀不回

教宗要赴莫斯科見普丁談停戰　俄已讀不回

慈大成為烏克蘭庇護大學　援助30學生學者來台

慈大成為烏克蘭庇護大學　援助30學生學者來台

俄：烏克蘭1800名兒童「自願撤往」俄羅斯

俄：烏克蘭1800名兒童「自願撤往」俄羅斯

強生加碼3億英鎊軍援　將向烏克蘭國會演說

強生加碼3億英鎊軍援　將向烏克蘭國會演說

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭烏克蘭危機

讀者迴響

熱門新聞

Lulu不忍了：這才是我真正的樣貌

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

快訊／今增5死！本土狂飆2萬3102例　境外移入37例

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

余天12年賠光5棟房！李亞萍股票賠百萬

快訊／美國升級台灣旅行警示「不建議前往」！

更多

最夯影音

更多
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面