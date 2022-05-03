德國總理不敢訪問基輔　烏克蘭開酸：像個被冒犯的「豬肝腸」

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）不敢去基輔，遭酸像是個被冒犯的「豬肝腸」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

西方各國領導人近期頻繁訪問基輔，展現對烏克蘭的支持，但是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）至今尚未前往，被向來大砲性格的烏克蘭駐柏林大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）開酸蕭茲，「表現得像個被冒犯的豬肝腸」。

根據德國媒體柏林報（Berliner Zeitung）報導，梅爾尼克（Andriy Melnyk）批評總理蕭茲對基輔之行初步拒絕，「表現得像是個被冒犯的豬肝腸（beleidigte Leberwurst），不太像是個有風範的政治家，這是自納粹襲擊烏克蘭以來最殘酷的殲滅戰，這不是幼兒園」。

梅爾尼克還說，澤倫斯基仍然很歡迎在基輔迎接蕭茲，但是比起任何象徵性的訪問，更期待的是「紅綠燈政府」迅速執行聯邦議院關於運送「重型武器」的提議，並履行之前的承諾，送到烏克蘭的「獵豹防空坦克」，至今還沒提供任何彈藥。

▲德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）曾想去基輔，但被拒絕。（圖／路透）



德國總統史坦麥爾日前會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda）後透露，他原本打算與波蘭和立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等波羅的海國家總統一起訪問烏克蘭首都基輔，向烏克蘭表達歐洲的強烈支持。

不過，他承認「自己想去，但得知基輔不希望他去」。

「畫報」（Das Bild）等德國媒體盛傳，由於史坦麥爾過去與俄國關係友好，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）因此拒絕他訪問。

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