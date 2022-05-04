　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

專家：俄國即便掌控黑海　「兩棲攻擊」烏克蘭仍有風險

▲▼ 俄羅斯海軍巡邏艦「Dmitry Rogachev」2022年2月16日現蹤伊斯坦堡海峽，準備前往黑海。（圖／路透）

▲俄羅斯海軍掌控了黑海的優勢，但是對烏克蘭兩棲攻擊還是有風險。（圖／路透）

中央社巴黎3日綜合外電報導

專家指出，俄羅斯或許能掌控黑海，但只要烏克蘭的防禦可以威脅到任何過於靠近的軍艦，俄國要針對烏克蘭沿岸地區發動任何兩棲攻擊似乎都有風險。

法新社報導，英國情報界消息人士指出，俄國在黑海有大約20艘作戰軍艦，這數量是固定的，因為控制博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）的土耳其阻止交戰方的船隻進入黑海。

法國海軍發言人拉沃特（Eric Lavault）表示，黑海是俄國的「我們的海」（Mare Nostrum），他指的是古羅馬人用來描述地中海的拉丁文。

除了俄羅斯，其他黑海沿岸國家都已經加入或希望加入北大西洋公約組織（NATO），但這並沒有嚇阻莫斯科當局的稱霸主張。

拉沃特指出，從地圖上來看，俄國最近占領烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）並控制整個亞速海（Sea of Azov），這應能突顯俄國的優勢。

這些戰果將使俄軍能讓他們在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）的戰鬥人員和俄國港市諾沃羅西斯克（Novorossiysk）之間建立直接的後勤連結。

▲▼烏克蘭南部的第三大城敖德薩（Odessa） 民眾自主堆沙包，抵擋俄軍的兩棲登陸。（圖／路透）

敖德薩（Odessa）3月就居民自主堆沙包，抵禦俄軍的兩棲登陸。（圖／路透）

但克里姆林宮能否利用這項優勢，攻擊敖德薩（Odessa）與羅馬尼亞之間的烏國控制沿岸地區，則仍是個問題。

威脅不是來自已經被摧毀的烏克蘭海軍，而是來自陸基掠海飛彈和無人機。

上個月，俄軍戲劇性失去了黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva），昨天基輔當局又說，烏軍擊沉了2艘俄羅斯猛禽級（Raptor）巡邏艇。

烏克蘭表示，軍方使用「海王星」（Neptune）飛彈擊中莫斯科號，並派出土耳其製造的「拜拉克塔無人機」（Bayraktar）在蛇島（Snake Island）附近擊沉俄軍猛禽級巡邏艇。

這些陸基武器的威脅，可有效防止俄軍登陸西邊的敖德薩附近海岸的任何企圖。俄軍目的是包圍烏克蘭的中心區域，並將俄軍與摩爾多瓦分離地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria）的親俄份子連結起來。

設於莫斯科的政治分析機構「法俄觀察組織」（French-Russian Monitor）防衛專家德拉諾埃（Igor Delanoe）說：「這個區域構成俄國人必須考量的威脅。」

德拉諾埃指出，俄國人目前「無法實現」任何這類型的登陸。

拉沃特還說，俄國未能建立空中優勢，且明顯無法讓飛彈精確鎖定目標，這都無助於俄軍試圖摧毀烏克蘭沿岸防禦的努力。

他更提到，這使烏克蘭守方能建立起「沿海防衛圈」，並威脅到刻松（Kherson）與尼可拉耶夫（Nikolayev）之間的俄方南部補給線。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

專家：俄國即便掌控黑海　「兩棲攻擊」烏克蘭仍有風險

視察年產2100枚標槍飛彈的兵工廠　拜登走訪洛克希德秀給普丁看

德國向烏克蘭提供7門「PzH 2000自走砲」　數位射控增添交付挑戰

解放軍多艘艦艇赴東海實戰訓練　PO圖文稱「時刻準備戰鬥」

日「高調監控」共軍遼寧艦編隊　張競：暴露底牌或刻意謀略欺敵

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉在錫一個玩笑「被賞3巴掌」　金鍾國一跨秒入水...全昭旻：腿好短XD

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

聰明汪按鈴催爸：出門玩　一聽要磨甲卻秒說NoNo

專家：俄國即便掌控黑海　「兩棲攻擊」烏克蘭仍有風險

視察年產2100枚標槍飛彈的兵工廠　拜登走訪洛克希德秀給普丁看

德國向烏克蘭提供7門「PzH 2000自走砲」　數位射控增添交付挑戰

解放軍多艘艦艇赴東海實戰訓練　PO圖文稱「時刻準備戰鬥」

日「高調監控」共軍遼寧艦編隊　張競：暴露底牌或刻意謀略欺敵

瘋搶快篩劑！他轟1族群狂囤貨「這麼希望染疫？」網曝缺貨主因

烏克蘭情報：俄國提議匈牙利「瓜分烏克蘭」　匈牙利痛批：假新聞

男大生改名「高價鮭魚」1年仍不後悔　2天賺11萬甩鈔票：超級爽

哈利「頭埋私密處」激戰二代黑寡婦！　佛蘿倫絲普伊大尺度床戲公開

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」：新北、中央應該會跟上

唾液快篩準確「只比丟硬幣好」！台大醫曝研究：唾液PCR更值得推廣

楊謹華懶得洗頭…「戴豹紋浴帽」出門吃飯！　造型曝光笑翻了

七六人「大帝」降臨法國男籃？　恩比德啟動入籍程序

專家：俄國即便掌控黑海　「兩棲攻擊」烏克蘭仍有風險

居家隔離照護怎麼吃？營養師推「7種耐放營養食物」地瓜也上榜

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

軍武熱門新聞

專家：俄國即便掌控黑海　兩棲攻擊烏克蘭仍有風險

德國向烏克蘭提供7門「PzH 2000自走砲」

標槍太能打　拜登訪洛克希德工廠

日「高調」監控遼寧艦編隊

解放軍多艘艦艇赴東海實戰訓練　稱時刻準備戰鬥

中科院「極音速飛彈」震懾全球　神祕「護國神山」團隊首曝光

俄宣稱擊中歐美援烏軍備　毀軍用機場跑道

俄海軍「黑寡婦級」巡邏艦下水　畫面壯觀

殲-35創陸首度新機配新發動機

陸基地衛星照曝光　驚見我總統府模型

共軍攻台首選林口　僅3小時可回擊

烏克蘭會吸乾「民主軍火庫」？

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10

烏國用無人機「轟炸俄軍」　羅正方曝：台灣關鍵機種將問世

更多熱門

相關新聞

標槍太能打　拜登訪洛克希德工廠

標槍太能打　拜登訪洛克希德工廠

標槍飛彈由洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）和雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.）聯合生產，雷神另外也生產「刺針」（Stinger）防空飛彈。

俄法元首2小時長談結束　普丁：俄方願談判

俄法元首2小時長談結束　普丁：俄方願談判

德國向烏克蘭提供7門「PzH 2000自走砲」

德國向烏克蘭提供7門「PzH 2000自走砲」

德總理不敢訪基輔　烏大使：像被冒犯的豬肝腸

德總理不敢訪基輔　烏大使：像被冒犯的豬肝腸

俄譴責以色列在烏克蘭問題上　支持新納粹

俄譴責以色列在烏克蘭問題上　支持新納粹

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭烏克蘭危機軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因

余苑綺「肺部長東西爆開」　4歲女兒許生日願望藏洋蔥！

防疫保單之亂／和泰產險公佈3大核保門檻　違反將退件　

印度神童全家被起底！工程師爸砸重金造神　占卜收費曝光

美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

北市下週恐「軟封城」？　黃珊珊曝觀察指標：緊盯醫療量能

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面