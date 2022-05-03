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台鐵邊坡工程首安裝「電子瞭望員」　助駕駛及早應變

▲▼胡次長視察臺鐵福隆地錨邊坡工程復工準備作業，及電子輔助瞭望員示範。（圖／交通部提供）

▲交通部次長胡湘麟今天視察台鐵福隆地錨邊坡工程及電子輔助瞭望員示範。（圖／交通部提供）

文／中央社

台鐵去年12月進行福隆地錨邊坡改善工程時，發生鋼軌樁斷裂掉落，並擊中一列太魯閣號車頭，工程至今仍暫停。台鐵正準備復工，並首度安裝電子瞭望員，有助列車駕駛及早應變。

交通部發布新聞稿，交通部次長胡湘麟今天視察台鐵福隆地錨邊坡工程，並由台鐵示範電子輔助瞭望員。

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台鐵簡報福隆地錨邊坡工程復工準備作業，為確保未來鐵路臨軌施工安全，已積極精進施工防護預警作為，並設置電子輔助瞭望員、設置列車最後通過點標示以及於車站派駐列車監視聯絡員，後續也已加強教育訓練、增強高邊坡既有臨軌圍籬防護、加強鋼軌樁材料管理、強化打設鋼軌樁應注意事項及設置平地臨軌側施工安全護欄等。

交通部表示，電子輔助瞭望員首次安裝於台鐵福隆地錨邊坡工程，是針對台鐵複雜而多樣的臨軌工地環境設計，由國立高雄科技大學鐵道技術中心開發，在列車接近工地時，提前通知施工人員，每位現場工作人員都可配置振動接收器，能同時收訊及早反應。

台鐵已完成電子輔助瞭望員安裝測試，歷經晴天、陰天、雨天等各種天候狀況，實地測試數趟列車經過，系統都能準確發報無誤。

胡湘麟對於電子輔助瞭望員能多爭取幾分幾秒寶貴時間使司機員及早應變，予以肯定，並已責成台鐵近期內強化實施，並訂定電子輔助瞭望員運作標準作業程序，以及研議於全台重要工程段點布設，確保台鐵沿線臨軌工程行車安全。

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