快訊／YouBike2.0異常！台北340站「無法借車」　交通局急搶修

▲台北YouBike2.0傳出異常。（圖／記者許靖騏攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市公共自行車YouBike2.0今天下午3點起，傳出有租借站無法借車情形，影響租借站多達340站。對此，台北市交通局表示，初步了解是系統異常，已要求廠商微笑單車盡速了解原因並修復。

台北市交通局指出，北市YouBike2.0系統於3日15時許部分場站暫停服務，經微笑單車廠商查明系統異常緊急修復後，已於3日18時26分全數恢復正常營運，「造成您的不便，敬請見諒。」

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