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LIVE／新北單日+8278本土　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增2萬3102例本土病例，另增37例境外移入，其中以新北市8278例最多，其次為台北4806例，桃園3604例、基隆1220例、台中1196例。新北市長侯友宜將於15時召開記者會，說明防疫最新進度。

新北市COVID-19兒童疫苗校園接種作業今展開，將於5月31日前為全市6-12歲學生完成第1劑接種。侯友宜表示，疫苗接種後全校實施居家線上教學2日，提供學生居家學習，並請授課老師於每堂課持續關心學生身體健康狀況。根據統計，先行開打的頂溪國小有意願接種之學生人數約200人，佔學生總數30%。

今日由頂溪國小先行接種，其他國小陸續安排中，希望藉由學生接種疫苗提升校園防疫安全，讓孩子更加安心就學。另外，國小附設幼兒園滿6歲幼生及其他因故無法在校施打的學生，會由學校發送補接種單，學生後續擇日至當地醫療院所(含衛生所)進行補接種。

新北教育局強調，疫苗接種後全校實施居家線上教學2日，提供學生居家學習，並請授課老師於每堂課持續關心學生身體健康狀況，學生如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應就醫釐清病因。倘發生急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸，務必立即就醫。

此外，如部分家庭因特殊情形無法於居家線上授課演練期間照顧學童，得由學校提供基本照顧，以協助家長安心工作。學生當日施打如有不適即可返家休息，並可續請疫苗假2日，不列入出缺席紀錄。家長如在家中發現孩子有不良反應，新北市也有提供醫療諮詢的醫療院所及衛生所窗口，隨時提供洽詢服務。 

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