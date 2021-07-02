500顆大西瓜遭竊？契作瓜農交貨不及撒大謊　自編自導被拆穿

▲▼林姓瓜農指示員工採收數百顆西瓜，完成裝箱由貨運載往外縣市，隨即報案遭竊。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年6月5日花蓮東華大橋下瓜田園區的500顆壽豐大西瓜遭竊，經過縣警局專案小組聯合吉安分局偵查隊，歷經20餘天來抽絲剝繭不眠不休偵辦，終於真相大白，將瞞天過海、自編自盜的林姓犯嫌，依刑法竊盜、誣告、使公務員登載不實及詐欺等罪嫌，移送地檢署偵辦。

經專案小組調查，報案人林男今年依約應交付某盤商共8千顆西瓜，由於供不應求恐違約，6月5日清晨5時許，報案人指示員工進場採收數百顆西瓜，8時許完成裝箱由貨運載往外縣市，隨即在9時30分左右報案遭竊，當下雖有員工心存狐疑，但也不敢表示意見。

案發後專案小組立即展開分工，並報請花蓮地方檢察署指揮偵辦，經調閱沿途數十支路口監視器影像逐一過濾，皆未發現任何可疑人車，再查訪附近瓜農及搬運工交叉比對，發現報案人說詞疑點重重，諸多細節交待不清、前後矛盾，6月下旬專案小組見時機成熟，兵分多路帶回案發當天在場採收員工隔離詢問，終於掌握本案關鍵事證。

西瓜是花蓮縣高經濟作物，每年採收季節，警方均特別規劃「護瓜」專案勤務，邀請瓜農成立手機通訊群組，隨時掌握採收動態，並依照農田面積、位置及收成順序劃分責任區域，分別由瓜農及轄區偵查隊、分駐（派出）所、巡守隊等單位輪流巡守，以交叉互換的方式增加巡邏密度，全力守護瓜農順利收成。

▲林姓瓜農自編自導，謊報500顆大西瓜遭竊終被識破移送法辦。

今年5月中旬起，全國疫情進入三級警戒，政府全力動員防疫，發生攸關民生的重大竊案，縣長徐榛蔚也相當關心，特別指示警察局全力偵辦，守護農民血汗。

縣警局長蔡丁賢為此多次召開專案會議，在專案小組通力合作下，蒐證齊全，戳破報案人矛盾說詞，並嚴正表示，警方全力協助防疫工作，但不因此降低治安與交通維護的量能，不容許任何不法分子心存僥倖，違法犯紀，抹煞警民多年來「護瓜」勤務的辛勞與努力。他也鄭重警告肖小，勿在防疫期間挑戰公權力，花蓮警察局絕對有能力將違法分子繩之以法。

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