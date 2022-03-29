「蔬果界台積電」跳票1年　負責人夫妻捲款1.6億逃美遭通緝

▲青松樂活公司負責人夫妻呂政諺、張秀蘭捲款逃往美國遭通緝。（資料照／翻攝青松官網）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

宣稱要當「蔬果界台積電」的嘉義縣青松樂活科技農業公司，去年傳出因資金周轉不靈跳票倒閉，檢調追查懷疑，負責人呂政諺、張秀蘭夫妻，長期任意動支公司資金，侵吞金額高達1.6億餘元，一家人卻在事件爆發前就已搭機潛逃美國，嘉義地檢署日前已正式對呂政諺、張秀蘭發布通緝。

青松公司曾是國內許多大企業營業用蔬果供應中心，與地方農民約定契作，卻在2021年4月傳出跳票且積欠員工薪資，許多員工和契作農民找不到人拿錢，才發現吳政諺一家三代人間消失，驚動地方政府介入調查，發現青松財務缺口嚴重，疑似向地下錢莊借錢。

▲呂政諺、張秀蘭夫妻。（圖／翻攝調查局網站）

嘉義檢調單位追查，呂政諺、張秀蘭夫妻2人分別在青松公司擔任負責人、經理，自2020年1月至2021年4月間，任意動用青松公司帳戶現金及公司支票占為己用，致生青松公司損害1億6229萬2543元，涉犯侵占、詐欺、背信等罪，卻早在事件爆發前搭機出境，目前疑似躲藏美國。

據悉，列入調查局外逃通緝犯查緝名單的對象，都是調查局報請檢察官指揮偵辦案件的嫌犯，因逃亡國外被檢方發布通緝，且經調查局內部審核機制認定犯罪情節重大。嫌犯若逃往中港澳地區，由調查局經濟犯罪防制處循《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》機制，請求當地協助查緝，至於中港澳以外地區，由調查局國際事務處透過派駐各地外館的法務秘書，聯繫當地司法機關設法抓人。此外，也會取消通緝犯的簽證、讓當地政府驅逐出境後，由我方接手押解。