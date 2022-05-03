汐止醫師嬤在家門口遭撞「失血過多亡」　騎士倒退嚕落跑下場曝

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區大同路二段，79歲蘇姓醫師嬤站在家門口，準備關鐵門回家休息，豈料蘇姓騎士失控撞進民宅，導致她當場倒地，而騎士不僅沒下車查看，反而將機車「倒退嚕」加速逃逸，蘇婦被發現時已奄奄一息，經送醫仍回天乏術。士林地院審結，依過失致人於死罪，處有期徒刑8月、又犯肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑1年7月。

29歲蘇姓男子2020年4月1日晚間9時許，騎乘向蔣姓女友人借來的機車，沿汐止區信義路由南往北方向行駛，行經信義路、大同路2段、大同路2段551巷之交岔路口，想直行進入大同路2段551巷時，卻闖越紅燈，因車速過快及閃避不及暴衝撞向正在關鐵門的蘇婦，強大的撞擊力道讓蘇婦當場應聲倒地重傷，鮮血直流。

蘇男撞到人後並未下車查看，反而淡定地以雙腳將機車「倒退嚕」，接著宛若什麼事都沒發生般，驅車揚長離去；而倒地的蘇婦也因此錯失救援時機，待被發現送往醫院急救後已經為時已晚，當晚10時許宣告不治身亡。

令人不勝唏噓的是，事發地點是汐止當地相當知名的百年蘇家古厝，是知名耳鼻喉科醫師的老家，醫師年邁雙親也都還住在裡面，沒想到蘇婦只是返家，竟會在家門口遇上死劫。警方事後調閱監視器展開調查，以車追人在基隆七堵逮捕撞死人的蘇男。

蘇男於偵查時坦承，車禍當下有發現撞到人，看見人倒臥在地，地上有紅色不明液體，太害怕直接騎走；法院審理時則辯稱，他當時從信義路進入大同路二段時的交通號誌是黃燈而不是紅燈。

▲騎士撞死蘇姓老婦後，逕自離開現場。（圖／東森新聞）

蘇婦5子女認為蘇男將母親棄置現場、未即時救治導致母親死亡，認他另涉刑法遺棄致死罪。法院函詢醫院，「就被害人如在當日21時17分即刻送醫，是否仍有救治存活的可能？」醫院則以：「病患到院時已無心跳呼吸，意識為三分，雙側瞳孔已放大無光反應，骨部凹陷變形，有3公分撕裂傷及2.5公分撕裂傷，經搶救仍然沒有恢復生命徵象，研判腦部受傷、顱骨骨折、腦出血，救活機率微乎其微。」因此難認僅以蘇婦案發後仍有生命跡象遽認蘇婦死亡結果與騎士遺棄行為有因果關係。

法官審酌蘇男認罪，同時考量他已由保險公司給付強制險200萬元給蘇婦家屬，且按照蘇婦兒子請求捐款11000元到指定公益團體也獲得蘇姓兒子諒解；但其餘子女則表示，蘇男案發後說詞反覆、試圖與蔣姓證人串證，犯後態度不佳、毫無悔意，僅想逃避肇事責任而不顧被害人死活，請求從重量刑並不予緩刑宣告。

士林法院審結，依過失致人於死罪，處有期徒刑8月、又犯肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑1年2月、應執行有期徒刑1年7月。因蘇對於闖紅燈避重就輕，難認他有真摯反省；且未與參與人達成和解，不宜給予緩刑宣告。