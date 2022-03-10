荔枝椿象3月起產卵肆虐　南投市施放平腹小蜂、竹山鎮噴藥防治

▲竹山鎮公所啟動噴藥防治荔枝椿象作業。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

外來種害蟲荔枝椿象於每年3至5月進入產卵活動季節，對本土經濟作物和民眾生活造成威脅困擾，南投市公所近日展開防治作業，由縣政府提供4萬多隻平腹小蜂，從8日起連續施放3周；竹山鎮公所也針對全鎮進行噴藥，預計實施一個月，希望能荔枝椿象在居住環境、民生用品上產卵，讓居民生活可以放心、安心。

南投市公所指出，荔枝椿象危害龍眼、荔枝及台灣欒樹等重要經濟作物，農民及民眾被其臭液噴到導致灼傷的媒體報導履見不鮮，雌成蟲有時也在居家紗網、戶外曝曬的衣服與棉被上產卵，使民眾不堪其擾；而平腹小蜂則是椿象的天敵，市公所農經課於八卦山上漳和、東山、光明等里、南投市區、包尾山及內轆等荔枝龍眼主產區施放，將蜂卵寄生於荔枝椿象卵內，使其無法孵化而死亡，以降低田野間族群數量。

▲▼荔枝椿象成蟲和卵。（圖／南投市公所提供）

南投市長宋懷琳表示，採用生物防治是希望對環境造成最小傷害，並達到最好效果，農民亦可減少噴灑藥劑、避免影響人體健康，同時生產安全的農產品，讓消費者吃得安心，邁向友善環境的永續農業；他也請民眾不要移動或觸碰放置平腹小蜂的盒子，免遭螫傷。

▲南投市公所施放椿象天敵平腹小蜂，以生物防治降低環境和人體傷害。（圖／南投市公所提供）

竹山鎮公所的荔枝椿象防治車也開始在各里針對荔枝樹、無患子樹、龍眼樹等公共區域的無患子科樹種，開始進行噴藥防治作業；公所表示，全鎮公共領域從市區到郊區都會確實噴藥，希望超前部屬、趕在荔枝椿象成蟲還沒交配產卵前就完成防治。