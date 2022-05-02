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唾液快篩驚爆「圖利高端」何時上市？　陳時中出面這樣說

▲▼立法院社會福利及衛生環境委員會 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

中央社

衛福部食品藥物管理署日前核准高端股東公司福又達生技專案輸入唾液快篩套組，遭藍營質疑圖利高端。衛生福利部長陳時中今天表示，另有4家業者提出申請，已要求補件審查。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升高，快篩試劑需求大增。食藥署日前核准國內首款家用唾液快篩試劑，由福又達生物科技股份有限公司專案輸入原產地為韓國的「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」。

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國民黨立委林奕華在臉書貼文質疑，唾液快篩試劑通過2天前，衛福部政務次長薛瑞元在立法院答詢時曾說，沒有唾液快篩廠商提出申請，由於福又達生技是高端直營股東，質疑是圖利高端。

陳時中今天到台中出席牙醫師全聯會40週年活動，他接受媒體聯訪時表示，藥物的進口、快篩劑的審查是例行的公務，薛瑞元不會每天盯著，薛瑞元當天確實沒有收到訊息，福又達公司是4月15日提出申請，經要求補件經實體檢驗後通過。

▲▼ 福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組。（圖／翻攝自YouTube／michael hung）

▲福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組。（圖／翻攝自YouTube／michael hung）

陳時中說，另有4家業者在4月21日提出申請，經要求補件都尚未收到補件。至於何時會上市，他說，「這個我就不知道」業者怎麼安排進口、上架通路，這是他們的商業行為。

媒體提問出席活動民眾很多，又脫口罩用餐，是否擔心染疫。陳時中說，脫口罩用餐當然會增加染疫的風險，但整體來講以輕症為主。打疫苗是人為方式增加免疫力，與染疫得到自然的免疫力，若這兩個方式有相當大的比例，就能讓大家回歸正常的生活。

陳時中指出，當然自然的染疫率是可以免疫的一環，但是不希望它太快，因為太快會造成大量醫療需求，造成醫療的重擔，重症的醫療就會形成負擔，希望染疫速度不要太快，大家都有打過疫苗，他強調，染疫的風險遠大於打疫苗的風險，呼籲大家打好打滿。

媒體提問，是否會尋求牙醫師全聯會支持選市長。陳時中說，現在防疫往上高峰的時候，全心全意防疫，希望將艱難的這一役守好守穩，守好不是要零確診，是要有一定染疫的情況，對醫療不要形成重擔，重症能夠減低，「是我們現在的目標」。

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關鍵字：

陳時中唾液快篩高端

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