單車騎士遊萬巒不熟路況撞鐵板倒地　內埔警助其家人會合

▲內埔警分局員警協助廖姓單車騎士 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

廖姓男子騎乘單車遊屏東縣萬巒鄉，不熟悉路況撞上施工鐵板跌倒受傷，內埔警方獲報處理，將他攙扶到路旁，確認他無礙，他也表達不需就醫，警方指引他與家人會合方向，讓他感激不已。

日前內埔警分局赤山所接獲報案，指有有一名騎乘單車的男子受傷倒在路旁，該所立即派員到場處理。發現原來是一名廖姓男子騎乘自行車出遊，在途中經過工地時，不慎撞上路旁的施工鐵板而摔倒在地。

員警到場後，先確診跌倒的廖姓男子傷勢，並且詢問事發經過，得知71歲的廖姓男子從外地騎單車到萬巒旅遊，因不熟悉當地路況，且路經施工地點，不慎撞上路旁施工鐵板才會倒地。

員警查看他的傷勢後，便將其扶起在旁邊休息，詢問是否需要警方協助就醫，卻他婉拒，並表示其家人在萬和村的豬腳店等他會合，希望警方幫忙扶起自行車，並指引往萬和村的路線，他能自行騎車前往目的地。

警方幫忙扶起車子，告訴他往萬和村的路線，廖男休息後確認身體無大礙且能順利騎乘腳踏車，感謝警方熱心的協助後離去。

內埔警分局分局長莊順智肯定員警以愛心、同理心為民服務精神，值得員警學習；也提醒民眾，外出旅遊應做好事前準備，掌握行經路線，評估自身健康狀況，路過施工地點應更謹慎留心，隨時注意路面狀況與周遭環境，避免危害發生。