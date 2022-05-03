　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

碩士男綑綁性侵女友逼吐錢　空言悔悟罵「賤貨」重判11年6月　

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲男子捆綁前女友，性侵還逼轉帳，重判定讞。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市余姓男子與女子小津（化名）2020年初分手後，第二天就逼小津到距離警察分局僅100公尺的租屋處中，綑綁、檢查手機，逼迫小津轉帳10萬元給他，又性侵得逞。一審將余男判刑5年4月，二審則加重改判11年6月，全案上訴第三審，最高法院3日駁回上訴，余男遭重判11年6月定讞。

判決指出，有碩士學歷、從事電子業的余男，原本有大好前程。但他與小津交往後，情緒經常失控，動不動就以「賤貨」辱罵小津；最後更懷疑小津與人交往，小津受不了精神壓力，雙方於2020年1月31日分手。但分手後第二天，余男就約出小津，雙方到了距離永和分局僅100公尺遠的租屋處談判，起了爭執，余男情緒失控，拿出電線、膠帶及棉繩綑綁小津手腳，並逼小津將手機解鎖。

余男檢視小津手機的對話紀錄、交友狀況，稍有不滿就毆打小津，以致小津頭臉、身體多處擦挫傷。之後余男趁著小津被綑綁之際，性侵小津得逞，小津事後洗澡雖雙手束縛得以獲釋，但余男仍以手機操縱屋內監視器監控她的行為。而後余男又逼迫小津轉帳10萬進他的帳戶中。余男綑綁小津，直到隔日中午，她同意同居後，余男才願意放她離去；但還逼小津全程手機視訊。小津直到確定脫離余男魔掌後，才趕緊透過宿舍舍監報警，警方逮捕余男，檢方提起公訴。

一審法院審理後，將余男判刑5年4月。案件上訴二審，高等法院審理時，余男否認犯罪，辯稱當時並未分手，他所有的行為目的都是要小津回到他身邊、搬回來一起住；還說當時雙方情投意合而發生關係。余男律師也說，案發地距離分局僅100公尺，為何小津脫身後沒有直接報警，卻先返回宿舍，顯然並非性侵、強盜。

但高院調查後，根據舍監等人的供詞，以及余男在案發的對話紀錄中，動輒口出惡言「靠北」、「媽的」、「你他媽死定了」、「不然你就完了」；但卻在案發後攀談，刻意營造柔和氣氛，有極大反差。因此高院認定余男確實成立「強盜強制性交罪」，考量他犯罪後態度惡劣，空言「悔悟」然未能取得小津諒解，二審改重判他有期徒刑11年6月。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
LIVE／今傳確診破2萬！快篩陽塞爆急診　1重症含恨亡
快訊／今本土飆破2萬例？　陳時中14:00說明
小心被罰30萬！「自主回報」5點注意　1招認詐騙
台中BMW酒駕害死女友！　爸媽淚：早勸她不要在一起
西門町大地主遭騙3.5億！　誤信假新藥
「馬雲被抓」登熱搜！　阿里巴巴股價瞬間崩跌
快訊／不准快篩「吃感冒藥就會好」　偵查隊長遭拔官
快篩陽擠爆急診！　1重症「沒人救」死亡
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2男開車夜遊旗津「怠速詭停路邊」 車上飄怪味...警一聞懂了

獨／抓酒駕鬼扯雞精被示眾！警怒告上司討國賠　贏了下場卻更慘

林園酒駕嫌「自開腳鐐」落跑太扯　分局公佈畫面引更多疑點

誰家的？桃園200公斤黑毛豬逛大街　民防義警圍捕籲失主認領

國小主任偷吃同校護理師　正宮密錄「激戰片」嗆小三反挨告

酒駕自撞害女友亡…台中渣男落跑！死者爸媽淚控：蓄意謀殺

單手騎車滑手機！騎士追撞貨車亡　違停司機做這件事獲緩刑

低租高報詐領18萬補助　內湖「枸杞女里長」A錢存股票帳戶下場曝

碩士男綑綁性侵女友逼吐錢　空言悔悟罵「賤貨」重判11年6月　

我的老婆不見了！　男一天3次謊報110要警幫找妻子...下場曝

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

包尿布「一臉醞釀」被逼問　萌娃猛搖頭：沒有嗯嗯

2男開車夜遊旗津「怠速詭停路邊」 車上飄怪味...警一聞懂了

獨／抓酒駕鬼扯雞精被示眾！警怒告上司討國賠　贏了下場卻更慘

林園酒駕嫌「自開腳鐐」落跑太扯　分局公佈畫面引更多疑點

誰家的？桃園200公斤黑毛豬逛大街　民防義警圍捕籲失主認領

國小主任偷吃同校護理師　正宮密錄「激戰片」嗆小三反挨告

酒駕自撞害女友亡…台中渣男落跑！死者爸媽淚控：蓄意謀殺

單手騎車滑手機！騎士追撞貨車亡　違停司機做這件事獲緩刑

低租高報詐領18萬補助　內湖「枸杞女里長」A錢存股票帳戶下場曝

碩士男綑綁性侵女友逼吐錢　空言悔悟罵「賤貨」重判11年6月　

我的老婆不見了！　男一天3次謊報110要警幫找妻子...下場曝

台版特斯拉董座等9人涉嫌掏空　淳紳：接獲起訴書後再對外說明

離奇徵才文！「本人有拖欠薪水不良紀錄」　大咖男星錄取2條件超奇葩

「快篩陽性」別慌！　6大QA看懂下一步

說．流行／「帶著服裝與愛貓逃亡」　烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

林氏璧／疫情流行下掌握這六大原則　自主防疫很重要！

常見開胃菜驗出微塑膠！亞洲7國「小魚乾」都有　這國家最嚴重

搶匪深夜闖入家中　「孩子們正在睡覺」三寶媽連開2槍把人擊斃！

【廣編】新莊科達花園開賣4週售4成　攜手日本國土開發打造4～5字頭精品宅

快訊／外交部本部累積12人員確診　與吳釗燮沒接觸史

打3劑BNT確診「吞口水像吞刀片」！他曝前3天症況：嗅覺也沒了

社會熱門新聞

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

聯結車惡擋女駕駛　揮鐵條恐嚇下場曝

夫後位猛撞女家教　妻怒討200萬結局曝

富商送小三們保時捷、勞力士　法官挺正宮判賠

阿嬤上月老伴剛離開　板橋28歲孫餐廳瓦斯中毒亡

即／不准快篩　南港偵查隊長遭記過拔官

高雄酒駕男解開手銬　逃離派出所

524萬保時捷停紅燈　遭賓士追撞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

徐永明涉貪鐵證曝光！　檢認定貪污共犯就是他

劉冠軍盜2億逃亡　法官不沒收理由曝

誤信「賈博士」　西門町大地主遭騙3.5億

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

更多熱門

相關新聞

李永然、林彥廷／宗教不動產借名登記糾紛多

李永然、林彥廷／宗教不動產借名登記糾紛多

為保障宗教團體財產不淪為私產，立法院近日初審通過宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例草案，減少宗教團體購置或受贈不動產借自然人名義辦理所有權登記情形，衍生糾紛。

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

做愛改運？神棍唬弄人妻：保持快樂就會生效

做愛改運？神棍唬弄人妻：保持快樂就會生效

18歲護士吊屍醫院牆外　疑遭高層性侵殺害

18歲護士吊屍醫院牆外　疑遭高層性侵殺害

先性侵繼女　出獄後再搓胸猥褻親生女兒

先性侵繼女　出獄後再搓胸猥褻親生女兒

關鍵字：

法律人權分局恐怖情人強盜綑綁三審最高法院判刑定讞性侵

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

aespa遭男學生爽闖入：除了摸都做了

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

男星確診「遭同住女撕咬手指」！地上滿是血

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

更多

最夯影音

更多
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面