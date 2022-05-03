碩士男綑綁性侵女友逼吐錢　空言悔悟罵「賤貨」重判11年6月　

▲男子捆綁前女友，性侵還逼轉帳，重判定讞。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市余姓男子與女子小津（化名）2020年初分手後，第二天就逼小津到距離警察分局僅100公尺的租屋處中，綑綁、檢查手機，逼迫小津轉帳10萬元給他，又性侵得逞。一審將余男判刑5年4月，二審則加重改判11年6月，全案上訴第三審，最高法院3日駁回上訴，余男遭重判11年6月定讞。

判決指出，有碩士學歷、從事電子業的余男，原本有大好前程。但他與小津交往後，情緒經常失控，動不動就以「賤貨」辱罵小津；最後更懷疑小津與人交往，小津受不了精神壓力，雙方於2020年1月31日分手。但分手後第二天，余男就約出小津，雙方到了距離永和分局僅100公尺遠的租屋處談判，起了爭執，余男情緒失控，拿出電線、膠帶及棉繩綑綁小津手腳，並逼小津將手機解鎖。

余男檢視小津手機的對話紀錄、交友狀況，稍有不滿就毆打小津，以致小津頭臉、身體多處擦挫傷。之後余男趁著小津被綑綁之際，性侵小津得逞，小津事後洗澡雖雙手束縛得以獲釋，但余男仍以手機操縱屋內監視器監控她的行為。而後余男又逼迫小津轉帳10萬進他的帳戶中。余男綑綁小津，直到隔日中午，她同意同居後，余男才願意放她離去；但還逼小津全程手機視訊。小津直到確定脫離余男魔掌後，才趕緊透過宿舍舍監報警，警方逮捕余男，檢方提起公訴。

一審法院審理後，將余男判刑5年4月。案件上訴二審，高等法院審理時，余男否認犯罪，辯稱當時並未分手，他所有的行為目的都是要小津回到他身邊、搬回來一起住；還說當時雙方情投意合而發生關係。余男律師也說，案發地距離分局僅100公尺，為何小津脫身後沒有直接報警，卻先返回宿舍，顯然並非性侵、強盜。

但高院調查後，根據舍監等人的供詞，以及余男在案發的對話紀錄中，動輒口出惡言「靠北」、「媽的」、「你他媽死定了」、「不然你就完了」；但卻在案發後攀談，刻意營造柔和氣氛，有極大反差。因此高院認定余男確實成立「強盜強制性交罪」，考量他犯罪後態度惡劣，空言「悔悟」然未能取得小津諒解，二審改重判他有期徒刑11年6月。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。