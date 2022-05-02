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社會 社會焦點 保障人權

誆「做愛可改運」性侵2次！　神棍唬弄人妻：保持快樂就會生效

▲桃園市楊姓男子2020年10月間與身障女網友交往後，在其住處獨處時乘機性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲台南胡姓男子謊稱幫「改運」、「過氣」，將女子騙至偏僻處性侵2次，事後還要女子「保持快樂，就會很快生效」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者郭玗潔／台南報導

台南一胡姓男子佯稱幫忙「改運」、「過氣」，把女子小莉(化名)騙至偏僻處性侵2次，小莉詢問「有多久時間生效？」，胡男還稱「保持快樂，那就會很快生效」，小莉事後覺得不對勁，報警處理。經台南地院審理，依強制性交罪判處胡男徒刑5年。胡男不服上訴，台南高分院改判，依犯對於女子以違反意願之方式而為性交之行為罪，仍處徒刑5年。

判決書指出，胡男經營宮廟，小莉因母親罹患精神疾病，也煩惱自身婚姻問題，經常到胡男宮廟諮詢，胡男會對小莉畫符、燒符、做儀式，小莉喝了符水後覺得很有效，更邀請胡男到家裡作法，看媽媽有沒有卡到陰、家裡有沒有惡靈。

胡男見小莉信任他，謊稱做愛可幫小莉過氣、改運，在109年4月25日晚間7時許，開小貨車把小莉載到麻豆快速道路高架橋下，說要渡她，在貨車內指侵小莉，小莉以為這是改運的手法而隱忍。沒幾天，胡男又約小莉到工寮，繼續以手指、按摩棒性侵。胡男事後傳訊息警告小莉，不可將此事告訴第三人，否則會厄運上身、惡靈纏身，小莉察覺有異，報警處理。

小莉提供2人通訊證據指出，她曾傳訊息問胡男「老師、師父，上次你說在你車上以及其他等等地方，你跟我有『肌膚之親』還用我下體，你說這是過氣跟過運，那這個要有多久時間生效？」，胡男回答「保持快樂，那就會很快生效，這是秘密不許三者知道」，小莉又問「快樂跟你和我『做愛』有關係喔？」，胡男答「帶動你的性質」、「一直改變你的厄運你卻一直胡思亂想」，小莉又問「可是上次弄我下體那個長得像筆電動情趣按摩器我好痛，不舒服」，胡男答「你現給頭昏昏，渡你玫（沒）改過運，我會走火功力大退」，顯示胡男以改運為由，性侵小莉。

但胡男在審理時否認性侵，說和小莉是男女朋友關係，和小莉性交時，她都沒反抗，還自己脫褲子、主動親吻。

台南地院審酌雙方證詞及通訊軟體對話內容，認為胡男利用小莉急於求助之心理狀態，假藉改運過氣之名義，行逞一己私慾之實，對小莉身心造成極大之傷害，犯後否認犯行，也未與小莉和解，依強制性交罪判處胡男徒刑5年。

胡男不服上訴，經台南高分院審理，認為胡男以「改運」、「過氣」之話術影響，讓小莉雖無意願與和胡男性交，出於藉此避免災禍之心態，仍任由胡男擺佈，其性自主意識已不健全而受侵害，改判胡男犯對於女子以違反意願之方式而為性交之行為罪，仍處徒刑5年。

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