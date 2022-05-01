10年前性侵繼女判刑！　獸父又抱親生女兒坐腿「搓胸2分鐘」

▲台中一狼父曾因性侵繼女坐牢，服刑完畢後，又在家撫摸女兒胸部，被判刑3年6月。（示意圖／123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名男子因為性侵妻子和前夫所生的女兒，101年被判刑1年3月，想不到出獄後，又對同住的親生女兒下手，趁其他家人不在家時，抱女兒坐在自己大腿上撫摸胸部，女兒放學後告知母親，全案才曝光。台中地院審理後，依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處狼父徒刑3年6月，男子不服判決提起上訴，台中高分院駁回上訴維持原判。

判決指出，男子於110年4月16日清晨7時左右，在女兒準備上學前，趁其他家人都還在睡覺，將快滿十二歲的女兒拉到大腿上，伸進內衣撫摸胸部。因平日男子會無故責打女兒，女兒當下不敢反抗，放學後告知母親，母親諮詢社工才轉而通報此事。

女兒表示，當時爸爸摸自己胸部，大概持續1、2分鐘，她感到生氣和害怕，但不敢反應，因為平日父親會無故責打自己，拿椅子K她的腳，讓她無法走路。但因被摸太生氣，到學校有跟同學講，放學後再跟媽媽講。

全案審理時，狼父辯稱，因為之前女兒有不服管教的問題，他打過女兒，讓女兒認為他對她不好，所以當日叫女兒過來坐在大腿上，有用手環抱她，是想跟她說不好意思。可能是在雙手環抱她時有瞬間碰到胸部。因客廳比較窄、又想講悄悄話，才會把女兒抱在大腿上。

經台中地院審理，認為男子猥褻女兒一事事證明確，男子不顧親生父女關係，竟為滿足其一己性慾，罔顧人倫，犯後避重就輕未能坦白認罪，依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年6月，男子不滿判決提起上訴，台中高分院駁回上訴維持原判。