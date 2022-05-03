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福壽山農場65歲生日　嘉義市美術協會贈畫慶賀

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲嘉義市美術協會贈畫給福壽山農場，祝賀65周年場慶。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導）

嘉義市美術協會有4位畫家在黃美賢理事長引領下，在2日福壽山農場65周年場慶時辦理贈畫儀式，對農場、畫家、美術協會、長榮大學及臺中市政府農業局都是創舉，畫作藝術通常可亙古長留，此與農場近年致力於永續經營的目標不謀而合。

福壽山農場侯榮芳場長與黃美賢理事長共同表示，此贈畫儀式深具五大開創意義，其一，農場首次邀請畫家進駐，提供良好創作環境題材及食宿，展現農場深耕農業文化意涵及致力永續經營的社會形象；其二，四位畫家首次畫樹上蘋果，新題材處女作就捐贈農場，別具典藏意義；其三，嘉義市美術協會理事長帶領會員畫家與外縣市高山寫生創作，擴展創作場域及與合作面向；其四，長榮大學教授發揮所長，以其繪畫專長，結合農業單位推展農產以及藝術文化的社會應用，貢獻服務社會，榮耀校譽。其五，在臺中市政府農業局蔡精強局長媒合下，才有此次農業與藝術的結合，明(112)年底黃理事長將在大墩文化中心大墩藝廊展出50餘幅以臺中花果為主軸的油畫作品，福壽山農場的花果畫作也將再次呈現。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲嘉義市美術協會黃美賢理事長將畫作捐贈給福壽山農場，祝賀65周年場慶。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

大自然的造物主是最偉大奧妙的藝術師，畫家才得以大自然為創作素材與靈感，擷取自然精華落筆成畫，此次，除黃美賢理事長「平安圓滿」外，還有張碧寅老師「蘋果紅彤掛滿園 疑似天桃墜人間」、林佩幸老師「紅燈籠」及張秀凰老師「臘冬蘋果紅」，每張都是雋永傳世的作品，現正展示在農場旅遊服務中心供遊客欣賞，俾以展現農場融合藝術、農業及觀光之願景。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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