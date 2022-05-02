判斷幼童中重症靠「這病徵」　小兒感染科醫：發燒不是最主要

▲高醫醫師李敏生指出，發燒症狀常見、不一定代表嚴重，呼吸急促才是重要指標。。（圖／高雄市政府提供，下同）

文／中央社

針對兒童感染COVID-19可能情況，高醫醫師李敏生今天說，發燒症狀常見、不一定代表嚴重，呼吸急促才是重要指標；且染疫後4到6天是重要觀察期，若退燒後仍未進食、未解尿，都是警訊。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，今天又新增兒童重症。高雄市長陳其邁下午召開防疫記者會，並邀高雄醫學大學附設中和醫院小兒感染科醫師李敏生說明兒童染疫注意事項。

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大部分家長認為小朋友最怕發燒，看到小朋友發燒就會覺得嚴重、想要盡快就醫，李敏生說，其實過去4個月兒童個案99.7%是輕症或無症狀。最近慢慢看到北部醫院開始有塞車的情況，要怎麼不塞車，就要靠大家的智慧，從其他部分判定小朋友是否嚴重，「只知道發燒是不夠的」。

李敏生指出，COVID-19中重症多有肺炎等情況，其最重要的表現是呼吸急促，反而不一定會有嚴重的發燒。呼吸急促如何判定，他說明，5歲以上孩童每分鐘超過30次、1到4歲每分鐘40次以上，就算呼吸急促。

李敏生說，一般兒童在確診首3日狀況平穩，第4至6日才更需要注意，尤其如果在退燒後持續活動力不佳，仍呼吸急促、喘、胸悶、胸痛，或超過12小時未進食或未解尿，都是警訊。

如何觀察兒童身體變化，李敏生建議家長要寫日記，每天2至3次記錄孩子每分鐘呼吸次數、體溫、一天進食量和尿量、活力狀態、呼吸時是否有胸凹、膚色或唇色，以及肢體是否冰冷。隨著疫情流行，也發現愈來愈多原本沒有確診、但後來才確診的個案，針對這種情況，日記可以協助在第一時間發現兒童異狀。

李敏生也提醒，若孩童有唇色發白、意識不佳、呼吸困難，情況就相當就嚴重，應盡速就醫。另外孩子若有抽搐等新發神經症狀，不管有沒有發燒，也都要注意有可能是COVID-19引起。

此外，若小朋友染疫後2到6週再次發燒，要注意是否有腹痛、腹瀉、長疹子、眼睛紅、頭暈等症狀，若有2項以上，就有可能是兒童多系統發炎症候群（MIS-C），一定要就醫。

高雄市長陳其邁表示，小朋友染疫最常見的症狀就是發燒，提醒所有家長，如果小朋友發燒，就不要到校，趕快到小兒科診所就醫，不能忽視有可能是COVID-19的影響。

至於居家照護期間小朋友如果要就醫怎麼辦，陳其邁說，緊急就醫可搭防疫計程車、家屬開車或打119，一般像感冒的症狀，白天上班時間可打給專責小兒科醫師，晚上則可打居家照護專線，進行通訊診療。