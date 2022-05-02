居隔1夜被查3次！中市議員江肇國怒批：警力不該這樣用　警回應了

▲台中市議員江肇國確診，目前正居家隔離中。（圖／翻攝江肇國臉書）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中市議員江肇國確診後，目前正在家中隔離。不過，他2日在臉書PO文表示，自己都待在家中，但「一個晚上派出所員警來按了三次電鈴，說我手機失去定位人跑掉了」，也讓他怒指，「警力不該這樣用」。

江肇國2日在臉書發文，以「電子圍籬」為題寫到，「一個晚上派出所員警來按了三次電鈴，說我手機失去定位人跑掉了⋯睡眠中斷就算了，吵醒整棟人我來道歉，但最重要是警力不該這樣用！」

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面對這樣的狀況，也讓江肇國相當氣憤，不過當時到場的員警解釋，「只要系統發通報，他們就一定要馬上來巡查，但是像下雨天、基地台訊號不穩等因素都會影響誤發，常常造成居隔人員的不滿」。針對這樣的回答，江肇國也忍不住表示，「這樣的SOP我認為應該要調整了。」

江肇國說，「畢竟疫情上升迅速，隔離人數大幅增加，未來警察如何負擔這電子圍籬龐大的勤務？更何況誤發頻繁，讓警察疲於奔命，還不准警察用打電話的方式來確認，警力實在不該這樣使用。」

「再者，電子圍籬開啟必須在衛生人員完成重重疫調之後才以人工啟動，行政流程繁雜壅塞恐造成與確診者10+7，接觸者3+4在天數計算上有所落差，這在外縣市就曾經引發爭議，不但民眾白挨罰單，又是讓警察承擔責任。」

「電子圍籬保護了我們兩年，從入境者到目前國內的疫情管理，都很有效地延緩疫情在台灣大爆發的時間。但眼前目標已非清零，未來還須走向與病毒共存。因此，在送走了#實聯制後，也該思考取消或調整#電子圍籬 政策，讓衛政、民政、警政等人力的運用更合理有效。」

對此，台中市第五分局北屯派出所回應，因接獲衛生單位轉報稱江肇國於居家隔離時手機訊號異常三次，遂立即派員前往查看確認三次，議員皆在家中休息隔離無異狀。

警方表示，近來天氣狀況時常不穩因而偶有訊號異常情形發生，同仁前往查看確認民眾隔離情形多屬正常。近日因國人確診數量較多，同仁前往確認居家隔離、檢疫次數也隨之增加。呼籲民眾居家隔離時，保持手機暢通、盡量放置於訊號良好處、保持開機狀態。

另外，台中市民政局長吳世瑋也在下午的記者會中表示，2年多前就推動的電子圍籬，也成功防止很多居隔市民跑出來的狀況，對防疫有相當重大的貢獻，對於江肇國昨晚的問題，已經過溝通及了解，因此也呼籲所有的鄉親，若居家隔離、居家檢疫，手機要維持開機狀態，並不時將手機移動，若長時間不移動就有可能發生訊號不穩的問題，而對於江肇國的訊號發生問題，民政局也會再多加研議。