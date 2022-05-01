快訊／台中副市長令狐榮達染疫前曾到議會備詢　府會餐敘累計10人

▲府會餐敘傳播鏈累計10人，台中市長盧秀燕證實，副市長令狐榮達染疫前曾到議會備詢。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



記者游瓊華／台中報導

台中市府再傳首長確診，台中市長盧秀燕舉行疫情記者會時證實，副市長令狐榮達採檢陽性確診，由於令狐榮達也曾經參加26日市議會教育文化委員會餐敘，同場活動又增加文化局、運動局各一名同仁，累計該餐會已經有10人確診。盧秀燕也強調，她從4月27日開始居家隔離3+4，依據匡列規定，與令狐榮達在發病日前兩天都沒有接觸。

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▲台中市副市長令狐榮達。（圖／資料照片）



4月26日市議會教育文化委員會餐敘共24人，全員篩檢，截至今日中午，14人快篩陰性、10人PCR陽性確診，確診者除了昨日公布的6人，又新增副市長令狐榮達、新聞局長鄭照新、文化局及運動局各一位同仁。

盧秀燕表示，令狐榮達原本快篩陰性，但今日早上出現不舒服症狀前往醫院採檢，PCR陽性，目前居家中，將居家照護。他發病日前兩天，4月29日赴議會備詢，無出席其他公開活動，由於市府已進行分艙分流、分時段辦公，加上副市長辦公室爲獨立空間，因此暫無須匡列辦公室同仁，辦公室專委快篩也為陰性，辦公室空間將進行清消。

台中市文教府會26日餐會舉辦至今已經傳出文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、新聞局長鄭照新、副市長令狐榮達以及市議員江肇國、王立任，還有2名議會人員、一名運動局同仁、一名文化局同仁等，累計有10人確診。