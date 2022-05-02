廢食用油如何回收　台東環保局：認明合格回收工作證有保障

▲廢食用油回收需要委託合格清除機構協助。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年來隨著社會進步與精緻飲食的發展，街頭小巷出現越來越多炸物攤商，而這些產生的廢食用油又該如何回收，才不會流入不該去的管道，台東環保局表示，廢食用油回收需要委託合格清除機構協助，目前全縣計有24家，攤商若有回收需求時，應依照並委託合法回收管道，請領有廢棄物清除許可證的業者清運，落實環保作為更可避免受罰。

台東縣政府表示，若清除機構要在台東縣清除廢食用油，則必須向台東縣環保局申請廢食用油回收工作證，特別呼籲有需要清運廢食用油的攤商，務必確認收油者領有台東縣廢食用油工作證後再交付廢油，也可掃描工作證上的QRcode，確認該廠商是否為合格廠商，一方面讓廢物再利用，不使資源浪費，亦可杜絕非法流入食品工廠，同時捍衛食品安全，持續為縣民健康嚴格把關。

環保局說明，合格清運業者回收車輛應放置車輛工作證，且回收廢食用油的人員均應佩帶廢食用油回收工作證，若是民眾有廢食用油產生，請務必交由合格業者清運，目前台東縣核發合格清除業者共有24家，業者名單及相關資訊可至行政院環境保護署「清除處理機構服務管理資訊系統」（網址：wcds.epa.gov.tw）查詢，認明合法廠商交付。

環保局呼籲，請民眾確實將產出之廢食用油交由合格清運業者回收，請勿隨意傾倒於排水溝或周遭環境，避免違反廢棄物清理法而受處罰款。