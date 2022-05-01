台東+75！親友傳播鏈新增32例　職場、校園、補習班疫情還在燒

▲台東今日+75。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(1)日新增75名確診者，疫調結果初步推論，年齡介於0歲-62歲不等，皆屬輕症，48例為密切接觸者確診，22例感染源待釐清及5例可傳染期有外縣市足跡。

台東縣衛生局指出，從初步疫調了解，48例密切接觸者確診個案中，2例為同校、11例為補習班、3例為職場、32例為親友接觸傳染。個案相關足跡皆已由環保局進行戶外清消，全縣累計匡列1890人，其中1009位仍未解隔。從新增個案中初步研判，3例職場感染為東管處3同事且延伸至同事的小孩及學校主任共7人相繼確診；另外，今日的11例補習班個案中，有10例屬於利嘉地區某補習班，補習班內1名員工確診後延伸4學校9名學生也陸續確診。

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另外，今日校園新增27生、2師確診，累計共129生、10師。在調整或新增暫停實體上課學校部分：何嘉仁安親班1班級縮短停課至5/4、新生國小1班級縮短停課至5/3、南王實驗小學1班級縮短停課至5/3、大王國小全校停課至5/6、豐田國小全校停課至5/7、太麻里鄉立幼兒園全園停課至5/6、新生國中2班級停課至5/6、初鹿國中1班級停課至5/7、台東市立幼兒園1班級停課至5/6、復興國小1班級停課至5/7、三間國小（含附幼）全校停課至5/6、康樂國小1班級停課至5/7、小博士文理補習班全部停課至5/8、紅葉國小附幼全園停課至5/6、富山國小附幼全園停課至5/7。

衛生局呼籲，如有症狀請自行購買家用快篩檢查或至社區發放家用快篩定點診所就診，如經醫師評估後提供給家用快篩試劑回家採檢後陽性，請將快篩試劑包裝並拿至本縣社區採檢院所急診，醫師將進一步評估後進行核酸檢測(PCR)。如至醫院採檢PCR後報告為出前請回家耐心等待報告，如報告為陽性則依衛生單位安排收置醫院、加強型集中檢疫所或居家照護。