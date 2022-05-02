南橫爆了！通車首日6千車次湧入　最新措施：車陣逾5km禁止進入

▲南橫公路首日開放上山車輛爆滿。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

南橫公路睽違近13年5月1日全線開放，引爆大量車潮，開放前台東端向陽管制哨，等候車流約1.4公里，高雄端梅山口，等候車流約3公里，開放後最大排隊車流約6公里，一整天共計湧入5,807輛車次，高雄端進入梅山口至向陽總數4,128輛次，為有效調控車輛停等時間，調節車流長度，公路總局將啟動４項車輛調控措。

交通部公路總局第三區養護工程處表示，開放首日前往南迴公路多數遊客幾乎是前往埡口平台，想要欣賞埡口雲海的美景，車流全部匯集在埡口平台，主要壅塞路段為32k至39k埡口路段，前後端停等時間約60分鐘，壅塞原因以用路人任意紅線停車、機車行駛過程中佔據對向車道空間、少數汽車駕駛不耐等候，逆向行駛對向車道、少數用路人停等時未緊靠路側、彎道寬度不足處用路人路側停車、用路人不熟悉路況，於埡口平台為找尋停車空間稍有停滯。

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為有效調控車輛停等時間，調節車流長度，三工處將啟動車輛調控措施：一、必要時減慢車輛經過管制哨速度，避免車流同時匯集。二、工務段保全人員將會同警方，提早控管梅山口進入之車輛數，並加強取締違規車輛。三、依照排隊車陣長度，設置沿線告示牌，提醒用路人等待時間。四、如上午11時梅山口等待進入之車輛，已達5公里車陣，將請用路人適時迴轉下山，改走其他旅遊行程。

公路局表示，這幾日因均有降雨狀況,，山區易發生零星落石，建議遊客減少進入山區，且降雨時易起濃霧，如車流過大，車輛易停等於落石區造成自身車輛危害。建議西端高雄民眾，如中午12點前，未通過寶來，請勿再上山。因路寬較窄，如駕駛人開山路經驗較不足者，行車速度較緩慢且較不易會車，建議搭乘接駁車上山。