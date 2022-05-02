北市富商領500萬現金藏書櫃遭竊　外傭喊冤：不是我...警追內鬼



▲圖為台北市大安警分局外觀。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大安區驚傳重大竊案！一名家住大安區和平東路的富商一周前到銀行提領約500多萬元現金，打算用來投資賣地當作頭期款，未料富商將現金帶回家中並存放在豪宅華夏的書房書櫃中，富商想說家中沒有外人並未上鎖或存入保險箱，未料5月1日下午他發現這筆現金憑空消失！由於富商家中有7名家人與他同住，唯一的外人就是富商聘僱照顧長輩的印尼外籍女傭；富商懷疑500萬現金不翼而飛係內鬼所為，他打電話報警求助、並點名提告這名女傭涉嫌竊盜鉅額現金，警方已介入調查。

據瞭解，1日下午接獲富商報案，指稱家中失竊500萬元現金，警方獲報後出動鑑識人員、偵查隊刑警及轄區警員到場，但警方發現，被害人將這筆鉅款放在書房內書櫃並未上鎖，臥室及大門門鎖也都沒有遭到破壞痕跡。

富商住處的華廈電梯、樓梯和一樓大廳並無監視器，雖然富商第一時間認定住在家中的外籍女傭涉案，警方1日傍晚緊急約談該名女傭到案，但女傭否認偷竊，且她在富商家中起居場所也未搜出現金，警方將循線擴大調閱案發地點周遭監視器；至於500萬現金竊賊的真實身分，仍需靠警方鑑識人員採集案發現場的指紋、其他微物跡證比對結果出爐才能釐清。

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