吃不到麥當勞了！俄國人搶買「最後的漢堡」　2樓排到1樓也甘願

▲ 俄羅斯人排隊搶吃最後的麥當勞。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，國際社會群起制裁，美國食品巨擘麥當勞3月決定關閉俄國分店時便引發排隊人潮，16日更宣布出售在俄業務，經典菜單「大麥克」也將成為絕響，令許多消費者十分難過。俄國僅剩的幾家麥當勞門市近日都大排長龍，擠滿搶吃最後一份漢堡的客人。

麥當勞16日聲明表示，將結束經營30多年的俄國事業，尋找當地買家，不再使用麥當勞的名稱、標識、品牌和菜單。隔天便有大批民眾在莫斯科列寧格勒火車站的麥當勞外排隊，等著購買最後的大麥克。

Telegram頻道「莫斯科新聞」17日公開的5秒畫面中，可見排隊人龍從火車站2樓的麥當勞店門口一路到走道最後方，接著還沿樓梯延伸至1樓座椅，幾乎看不見盡頭。

根據《路透》，32歲女子伊琳娜（Irina）便是人潮其中之一，「現在還有營業的麥當勞很少了。我很想念麥當勞，所以去聖彼得堡的路上會順便來買個大麥克。」

21歲的阿拉（Alla）則表示，「我昨天看到麥當勞要關門、會換名字重開的消息，所以今天跑來買最愛的起司漢堡、奶昔和薯條。」她也忍不住擔心，「如果換了牌子之後品質變差怎麼辦？」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》