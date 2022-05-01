賓士車內「男女躺平叫不醒」　警破窗一聲巨響...結局尷尬了

▲員警利用報廢車輛進行破窗演練，以備平日執勤或救援行動。（圖／資料照）

記者柯沛辰、高堂堯／南投報導

南投縣埔里警分局愛蘭派出所警方日前巡邏，發現路邊有一輛賓士車未熄火，卻有一對男女平躺車內，任憑警方如何拍打車窗、呼叫皆無反應。警員擔心發生意外，當場破窗救人，怎料此時2人才赫然驚醒，要求警方賠償所有金額。

據悉，埔里分局愛蘭派出所2名員警25日執行巡邏勤務，行經中山路3段一家餐廳附近，發現一輛賓士車引擎持續發動，但停在路旁許久未駛離，感到可疑，因此上前查看，結果發現有一對男女平躺在車內，而且一動也不動。

員警擔心出意外，不停拍打車窗、搖晃車身，試圖喚醒車內2人，但這對男女依舊毫無反應。評估狀況後，警員決定動手破窗，但直到一聲巨響，車內男女才立刻驚醒，供稱自己睡得太熟，完全沒聽到有人呼喚。

儘管事件烏龍一場，也無人傷亡。不過，車主難以接受車窗被敲破，除了要把車送回原廠修復，也堅持要警方賠償2萬多元的維修費。

對此，愛蘭警友站長潘南榮在臉書大嘆「警察難為」，更擔心事件會打擊警方士氣，因此決定主動負擔所有賠償金額，並鼓勵員警執勤時「不要怕」、「該怎麼辦就怎辦」，警友站會持續當所有員警弟兄姊妹們的後盾。

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