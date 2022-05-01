被偷4支iPhone13知名3C店竟要員工「扣薪抵債」　律師一句話打臉

▲知名3C店遭偷4支iPhone 13，要求員工扣資抵債，讓網友怒上臉書爆料。（圖／翻攝爆料公社）



記者游瓊華／台中報導

台中一名網友在臉書《爆料公社》上投訴，自己在順發3C東海店任職，二月中旬時店內發生一起竊案，被偷走4隻iPhone 13手機，損失金額約14萬元左右，事後調閱監視器發現是一名慣犯所為，但公司卻要他簽署薪資代扣償同意書賠償，讓他相當不滿。

網友在臉書上指出，手機被偷的當時只有他一人當班，顧客眾多、分身乏術，且無任何人力支援，事後才發現商品遭竊，分店主管經調閱監視器畫面後，也發現是一名慣竊所為。但近日，順發高雄總公司卻以商品遺失需庫存調整為由，要求他簽署薪資代扣償同意書，以賠償商品遭竊損失之金額。

記者詢問順發3C東海店，店家表示，該案已經由高雄總公司處理中，其餘細節不清楚、無法回應。但律師洪家駿直言，公司的做法形同「扣薪資抵債」，此舉已經違反《勞基法》規定，也提到員工可不簽該同意書，若員工真有過失，也應該收到全額薪資後再拿錢出來賠償給公司。

洪家駿表示，依照《勞基法》第22條規定，「工資應全額直接給付勞工」；26條規「雇主不得預扣勞工工資作為違約金或賠償費用」，手機遺失肇因還需要調查，合理作法應該是員工與公司調解，若員工有過失，領到全額薪資後，才就雙方協議內容賠償，而非「扣薪資抵債」。