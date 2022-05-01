快訊／再增3死！今本土狂飆1萬6936例、另增149例境外

記者嚴云岑／台北報導

新冠本土疫情連4天破萬例，中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增1萬7085例個案，其中本土狂飆1萬6936例、境外149例。個案分佈以新北5810例最多，其次為台北4134例、桃園2784例。確診個案新增3例死亡，其中1人為先前公布的中症個案，因自主預立醫療不插管，住院期間消化性潰瘍併胃出血死亡。

▲指揮中心5／1公布確診個案、分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指出，今日本土個案分佈為台北市4134例、新北市5810例、桃園市2784例、台中市816例、台南市321例、高雄市436例、基隆市792例、新竹縣191例、新竹市157例、苗栗縣83例、彰化縣221例、南投縣76例、雲林縣147例、嘉義縣46例、嘉義市33例、屏東縣185例、宜蘭縣314例、花蓮縣275例、台東縣75例、澎湖縣19例、金門縣18例、連江縣3例。

今日新增3例本土病例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。指揮中心指出，確診日介於4月10日至4月26日，死亡日期介於4月25日至4月27日。

指揮中心說明，今日新增149例境外移入個案為69例男性，80例女性；年齡介於10多歲至60多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月16日至5月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計848萬6964例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含835萬2658例排除)，其中13萬2955例確診，分別為1萬1386例境外移入，12萬1515本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計868例COVID-19死亡病例，其中853例本土，個案居住縣市分布為新北市418例、臺北市324例、基隆市34例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣及花蓮縣各3例、宜蘭縣及屏東縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。