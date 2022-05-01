新北陽性率21.98%！陳時中曝「全台平均值」　點名2地區偏高

本土確診案例持續破萬，雙北市長不斷向中央喊話，希望快篩陽性就算確診以避免急診崩潰，台北市長柯文哲更酸指揮中心指揮官陳時中都「坐在冷氣房看數據」，對此陳時中冷靜回應每天都會看全國報上來的各類數字，並和同仁一起推估相關因應計畫，他也表示「有空就會去現場看。」