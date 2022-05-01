新北陽性率21.98%！陳時中曝「全台平均值」　點名2地區偏高

記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今公布本土疫情全國採檢陽性率，平均為9.63%，其中，台北市14.78%、新北市21.98%，這兩市陽性率高於全國平均值。
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
陳指揮官時中指出，全國陽性率9.63%，在採檢陽性率算是高的，接下來會持續增設相關篩檢站，提升篩檢量能，要呼籲民眾不要擠到急診室，盡量利用一般採檢站，快篩陽性後，再去做PCR採檢。
▲指揮中心5/1公布各縣市近7日(4/23-29)採檢陽性率平均值。（圖／指揮中心提供）
指揮中心今也公布國內新增16936例本土個案，個案分佈為台北市4134例、新北市5810例、桃園市2784例、台中市816例、台南市321例、高雄市436例、基隆市792例、新竹縣191例、新竹市157例、苗栗縣83例、彰化縣221例、南投縣76例、雲林縣147例、嘉義縣46例、嘉義市33例、屏東縣185例、宜蘭縣314例、花蓮縣275例、台東縣75例、澎湖縣19例、金門縣18例、連江縣3例。
快篩實名制在4/28上路，在全國近5000家健保特約藥局、偏鄉衛生所等販售，民眾只要拿健保卡就能到藥局買一組5入500元（每劑100元）的快篩試劑。購買方式以身分證字號尾數單雙號進行分流，單號為星期一、三、五，雙號是星期二、四、六，週日則開放全民購買。
讀者迴響