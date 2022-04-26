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社會 社會焦點 保障人權

「1年只愛愛1次」夫憋7年沒孩子　逆轉KO女強人妻

記者黃翊婷／台北報導

張姓男子不滿擔任高階主管的妻子婚後1年只行房1次，導致兩人結婚將近7年，行房的次數還是個位數，也生不出孩子，憤而向法院訴請離婚；然而，張妻反指是丈夫有生理障礙，她是顧及對方顏面才聲稱不想要小孩。雖然一審裁定駁回，但案件上訴至高等法院，合議庭認為夫妻倆在性事、生育以及購屋方面都堅持己見，缺乏誠摯的情感基礎，婚姻裂痕雙方責任相當，最終逆轉裁定准許離婚，全案仍可上訴。

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲張男抱怨妻子婚後不願行房。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

張男在判決書中主張，2014年10月與妻子結婚，並共同居住在新北市，但婚後將近7年，妻子無故拒絕行房的次數越來越多，至今發生親密行為的次數僅有個位數，相當於1年只有1、2次，想要一起尋求醫學上的協助也被拒絕，相處的氣氛越來越尷尬，加上長輩很關心兩人為何還沒生小孩，是不是身體有問題，他還特地跑去醫院檢查，確認生理機能正常無虞。

張男表示，妻子2018年10月前往台中工作，只有假日才會返回北部同住，平日甚少聯繫，他曾想在台中購屋，維繫夫妻感情，卻又因為妻子娘家對買房之事有很多意見，最後不了了之，考量到雙方自2018年起大小爭執不斷，購屋一事後幾乎沒有互動，後來陸續經過7次婚姻諮商也未見好轉，約好簽字協議離婚也被放鴿子，這才決定提告訴請離婚。

對此，張妻反駁，婚後並沒有多次無故拒絕行房，也未曾逃避就醫尋求幫助，是丈夫在這方面有障礙，她顧慮到丈夫顏面，出於善意才向長輩聲稱不想生小孩，這一切都是丈夫沒有妥善處理並與長輩溝通，不能把事情都怪在她頭上。

張妻接著說，之所以前往台中是因為找到更好的工作機會，赴任前也跟丈夫取得共識，夫妻倆分居兩地並非婚姻不睦，只是2020年初丈夫突然表明想要離婚，她為了挽救婚姻，主動與丈夫一起進行婚姻諮商，還辭去台中的工作另覓新職，並於2020年10月返回北部，綜上所述，她沒有離婚的意願，甚至不斷嘗試解決婚姻問題，反而是丈夫消極以對，雙方有責程度是否相同仍有待評估。

一審法官認為，張妻前往台中工作後，面對婚姻問題，還兩地奔波與丈夫一起進行7次婚姻諮詢，可見仍有意願維持這段婚姻關係，於是判男方敗訴。

全案上訴至高等法院，合議庭認為，張男與妻子不論是在性事、生小孩還是購屋方面，都各自堅持己見，雙方認知明顯有差距，而且長期無法協調，至今仍無法設身處地為另一半著想，可見早已缺乏誠摯的情感基礎，婚姻出現裂痕雙方責任相當，最終裁定准許離婚，全案仍可上訴。

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