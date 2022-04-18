「癌症消失，只因每天吃無花果！」北醫教授怒揭真相　網：差點買了





▲合影中韓柏檉教授的著作被不肖業者P成無花果乾當廣告。（圖／截自韓柏檉教授臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

任教於台北醫學大學公共衛生學系的韓柏檉教授，14年前罹患肝癌後，即親身力行排毒舒食的生活模式，成功擺脫癌細胞，並出書、上節目分享自己的養生秘訣。沒想到近期卻有不肖廠商盜圖，以他的名號賣起商品，宣稱「癌症消失，只因每天都吃無花果乾」，讓他氣炸了。

韓柏檉教授昨（17）日在臉書發文，懇求大家幫忙檢舉，「譴責與打擊違法！大家有什麼好辦法？內容簡直是誇張到極點，盜用又竄改，相信大家的慧眼與正義。」他強調自己目前為止沒有替任何廠商或產品代言，但是被消費也不少！提醒大家小心留意。

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從被盜用的廣告畫面可見，韓柏檉教授與另一位公司老闆合照，手上捧著一包無花果乾，並寫上斗大字眼，「北醫教授分享，無花果乾抗癌效果讚」，但其實這都是假的！事實上，原本倆人合影時手上捧著是韓教授的著作，沒想到無良業者竟把書P掉，換成無花果乾。不僅如此，還將他上節目的說詞移花接木，怒轟，「真是惡劣到極點！」

韓教授該篇PO文號獲得不少臉書好友力挺，紛紛跳出來檢舉業者，並喊，「真是太誇張了」、「太扯了」、「老師，一定要反擊，因為真的會誤導大家」、「越檢舉，跳越多類似的網頁出來」、「這個真的很誇張，寫得天花亂墜的」；不過也有人打趣地說，「看了真讓人想買呀」、「差點就去買無花果」。