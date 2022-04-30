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基隆騎士衝南橫搶通車頭香　這組「提早3天」車宿卡位最威

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

中斷將近13年的南橫公路終於要通車了！行政院長蘇貞昌30日上午親自主持祈福典禮，在天池宣布全線有條件恢復通車，全線至5月1日上午7點起有條件開放通行，消息一出讓不少重機騎士相當興奮，更有遠從基隆而來的民眾，提早一天先來紮營排隊，就是要來「搶頭香」。

▲▼南橫公路通車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲南橫公路即將通車，不少重機騎士想要重溫美好回憶，又深怕來晚了無法進去，紛紛提早1天來卡位。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台20線高雄梅山口至台東向陽44公里路段，2009年自八八風災後中斷至今，已超過13個年頭無法繼續行駛。如今南橫公路經過13年的搶修，將在5月1日上午7點起有條件開放通車，讓不少民眾想起那片記憶中的美景，深恐晚了就無法進去重溫年輕時的回憶，紛紛提早一天就先來卡位，就等明早7點一開通。

▲▼南橫公路通車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲南橫公路一景。（圖／記者吳奕靖翻攝）

有重機騎士表示，他遠從基隆來，因為太想念年輕時騎過南橫所看見的美麗景色，在得知開通的消息後，就決定載上鄰居來看一看。不過也因為擔心來的人會太多，恐因此無法進入，因此提前一個晚上就來卡位。

也有遊客表示，自己從高雄鳳山來，主要是想要回味年輕時代的記憶，怕人潮太多沒有地方可以停車，28號晚間就先來卡位「搶頭香」，以避免12點過後就要排隊的窘境。

▲▼南橫公路通車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲有民眾遠從基隆抵達高雄，為的就是搶頭香。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，公路總局也表示，省道台20線高雄梅山口至台東向陽44公里路段，5月1日上午7點有條件開放通行，每週開放5天，每週二、四為道路管制日，全日不開放通行。

此外，通行時段為上午7點至下午2點，大客車、大貨車及單車不可通行，而下午5點梅山口至向陽路段全線淨空等規定。

而針對有不少重機騎士將集結一起衝南橫，公路總局也回應表示，將會在梅山口管制哨加派保全，若車輛太多，將採取滾動式道路管制措施；如若有壅塞情形，也將以「慢進快出」的策略應對，要求車輛緩慢進入、減少在區間路段逗留的情形。

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