嘉義縣+85！學校、營區、職場傳播鏈續燒　感染源不明比例佔4成5

▲嘉義縣85人確診，防疫長雙向監控通報，加強居家照護宣導 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣今天公布85人確診，其中居隔陰轉陽12人，接觸者採檢34人，症狀採檢39人。今日解除隔離239人，目前居家隔離530人，確診輕症居家照護129人。縣長翁章梁提醒鄉親打疫苗、勤洗手，提升相關防疫認知，機關職場指定防疫長共同把關，落實九宮格匡列，雙向監控通報，並呼籲民眾認識居家照護線上醫療和用藥服務，確診不憂心。

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▲嘉義縣強調隔離時間說明。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，今天新增85人確診，年齡介於3歲-87歲，10歲以下有11人，其中居隔陰轉陽12人，接觸者採檢34人，症狀採檢39人，涉及場域包括學校、營區、職場..等。85人中有39人因症狀採檢，感染源不明，比例高達4成5，只有打好疫苗，才有基礎保護。



翁章梁說，通報量大幅提升，機關、職場、學校..陸續出現群聚疫情，除快篩提高通報確診案數，機關職場防疫長共同把關，採九宮格匡列，落實雙向監控通報機制，也是通報量增加原因之一。

翁章梁強調，病毒的傳染速度不容輕忽，民眾務必打好疫苗，國內染疫者99.7%都是輕症，如不慎確診或匡列居隔，不要過度慌張，縣府為落實輕重症分流，保全醫療量能，已啟動居家照護制度。符合69歲以下無症狀或輕症者，可選擇居家照護服務，透過網路和視訊提供服務，不論醫療或用藥，都無須擔憂。



衛生局長趙紋華表示，為保存醫療量能啟動輕症居家照護服務，相關條件為69歲以下無症狀或輕症(65-69歲必須非獨居)、無懷孕或血液透析、居住環境以1人1室（含衛浴）為原則，若同為確診者得多人1室，同住戶內不超過4人。

衛生局提醒居家照護者應做好事前準備，包括:

1.日常生活用品。

2.三餐飲食方式。

3.手機、電腦等電子用品。

4.環境清潔用品，如漂白水、75%酒精。

5.醫療相關用品，如口罩、體溫計、血氧機。

6.常用慢性病藥物、退燒藥.等。

7.特殊緊急聯絡電話。

居家照護期間，如與家人同住，應注意環境清潔，傢俱、房間、廚房可以用 1：50 稀釋漂白水 （1,000 ppm）清毒，浴室或馬桶表面應使用 1：10 的稀釋漂白水（5,000 ppm）消毒，確診者衣物必須與非確診者分開清洗。

同住者除非緊急狀況或照顧需求，不可與確診者接觸，特別是65歲以上、孕婦、幼兒及免疫力低下或有潛在疾病者；若不得已需與確診家人共用空間，應開窗保持空氣流通，全程戴口罩，事後應進行清潔消毒，衛生局已製作系列宣導圖卡，簡單易懂供民眾參考。