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嘉義縣+13！工廠傳播鏈佔7例　配合中央不再公布足跡

▲▼ 嘉縣13確診 翁章梁防疫整備爭取集檢所專責使用 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉縣13確診 翁章梁防疫整備爭取集檢所專責使用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣25日公布新增13人確診，3案為昨日公布工廠確診案(案58679、58682、58683)，其餘10例分別為工廠案確診同住家人7例(案58684、61246、61247、61249、61250)，2例案號未出，另3案(案58681、61248、61251)為主動篩檢確診。

▲▼ 嘉縣13確診 翁章梁防疫整備爭取集檢所專責使用 。（圖／嘉義縣政府提供）

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翁章梁表示，其中2確診者是國小學生，已匡列師生篩檢53人結果均陰性，所就讀2個班級於4/22-5/2停課10天，全校已完成清消，且有關確診者公共場所足跡部分配合中央政策不再公布，請民眾嚴守戴口罩、勤洗手，做好自我防疫措施，尤其避免脫口罩群聚或餐會。

▲▼ 嘉縣13確診 翁章梁防疫整備爭取集檢所專責使用 。（圖／嘉義縣政府提供）

因應醫療量能及收治整備，今日翁章梁於全國首長防疫綜合討論視訊會議，爭取倘嘉義縣內疫情擴大，要求中央同意控留縣內集中檢疫所20%床數，由嘉義縣全權調度使用。

▲▼ 嘉縣13確診 翁章梁防疫整備爭取集檢所專責使用 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，考量嘉義縣老人人口居冠，因應未來收治之需，特別向中央爭取如縣內疫情擴大，控留縣內集檢所20%床數由嘉義縣全權調度使用，也強調未來居家照護的人數會越來越多，民眾要調整心態，以平常心看待「確診」，因為每個人都可能被感染，鄰里間應互助、包容、體諒，不要獵巫標籤化，再次叮嚀所有長者、小孩一定要趕快打3劑疫苗，才能避免感染重症，保護自己和家人度過疫情危機。

▲▼ 嘉縣13確診 翁章梁防疫整備爭取集檢所專責使用 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣確診病例居家照護服務已啟動，無症狀或輕症低風險確診者或同住家人，可選擇在家進行10天居家照護，目前有7人居家照護隔離中，期間若出現喘、呼吸困難，胸痛、胸悶，過去24小時無尿或尿量減少等症狀；兒童出現發燒超過48小時，抽搐、意識不佳，可依症狀危急程度選擇視訊診療，或立即撥打119，若無法撥通時得以防疫車隊、同住親友接送或自行開車、騎車緊急自行就醫，切勿搭乘公共運輸工具，相關宣導圖卡供民眾參考。

▲▼ 嘉縣13確診 翁章梁防疫整備爭取集檢所專責使用 。（圖／嘉義縣政府提供）

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