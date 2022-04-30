　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委聲討「買波音787」口譯「被消失」　外交部控：中國認知作戰

▲▼美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）。（圖／翻攝自總統府直播）

▲美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）。（資料照／翻攝自總統府直播）

記者呂晏慈／台北報導

華航採購波音787事件持續延燒，國民黨立委洪孟楷30日再質疑，美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）在與總統蔡英文會面時3度提到787飛機的銷售，府方翻譯卻充耳不聞，「真當全台都是菜英文？」對此，外交部針對媒體報導回應，中國政府推動認知作戰，破壞台灣社會。

媒體報導，葛瑞姆訪台時當面向蔡英文表達希望台灣購買波音787，總統府與外交部雖否認「強銷」，但經對照，總統府不僅在蔡總統接見美議員當天的中文新聞稿未提及議員有關購機的發言；從影片也發現，葛瑞姆現場發言說「我們希望您購買（波音）787」，這句話在現場中文口譯也「被消失」。

洪孟楷今天上午質疑，787貨機在美國議員的當面推銷，蔡政府還有辦法唾面自乾也是一絕，明明推銷787，中文硬翻譯成加強台美經濟，不然換國人反問，蔡政府有辦法換到銷售什麼台灣的產品到美國呢？如果牽扯到商業談判就該回到商業邏輯考量，民進黨政府扯東拉西就是講不清，為何中英文翻譯大不同？

對於媒體報導內容，外交部今天說明，在中國政府加大對台武力威脅、封殺台灣國際空間、推動認知戰或混合戰破壞台灣社會時，台灣需要爭取更多國際友人的支持，這也是外交部最重要的任務，外交部的努力，不會因爲中國政府多方破壞而停止。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
新北破3萬染疫！「確診地圖」曝　陳時中籲：大家先備好1物
快訊／林哲瑄、林益全遭降二軍！　丘總：很難的決定
快訊／台中20處高風險熱點：勤美綠園道、3所大學、World
快訊／台鐵罷工毀行程！　台中男揚言放炸彈
快訊／台中+756創新高！　文教府會餐敘累計6確診
家用唾液快篩過關「又是高端」　陳時中回應了
醫院炸「恐怖快篩人龍」！　網驚：陰性排到變陽性
「確診自主回報系統」明啟動！　4大題目曝光
快訊／快篩「單號」今竟賣出3千份！　陳時中認凸槌
快訊／快篩陽才能PCR！　陳時中：新規定很快上路
今年有望脫口罩？　陳時中：朝有些地方不強制戴的方向走
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

教召員入營首篩全陰性、再篩數人轉陽　軍方火速送醫PCR確診

誤批陳時中說謊　邱顯智道歉「罰寫三次」：我沒查證清楚

藍委聲討「買波音787」口譯「被消失」　外交部控：中國認知作戰

73%民眾願抵抗共軍、54%對國軍有信心　國防院：未受俄烏戰爭影響

快訊／新北確診+5797　現逾1.5萬人執行居家照護

蔡英文今未親祝壽史瓦帝尼國王！與鎮壓民主示威有關？　總統府澄清

批盧秀燕承諾跳票　林佳龍預估蔡其昌「勝選機會超過55波」

超前部署6月暑假　何欣純爭取補習班「快篩劑專案」

民進黨雲林議員顏旭懋涉毒遭除籍　劉建國：非「好央甲團隊」成員

讚陳時中「全心防疫沒想選舉」　蘇貞昌：不要被不當消息帶風向

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

教召員入營首篩全陰性、再篩數人轉陽　軍方火速送醫PCR確診

誤批陳時中說謊　邱顯智道歉「罰寫三次」：我沒查證清楚

藍委聲討「買波音787」口譯「被消失」　外交部控：中國認知作戰

73%民眾願抵抗共軍、54%對國軍有信心　國防院：未受俄烏戰爭影響

快訊／新北確診+5797　現逾1.5萬人執行居家照護

蔡英文今未親祝壽史瓦帝尼國王！與鎮壓民主示威有關？　總統府澄清

批盧秀燕承諾跳票　林佳龍預估蔡其昌「勝選機會超過55波」

超前部署6月暑假　何欣純爭取補習班「快篩劑專案」

民進黨雲林議員顏旭懋涉毒遭除籍　劉建國：非「好央甲團隊」成員

讚陳時中「全心防疫沒想選舉」　蘇貞昌：不要被不當消息帶風向

PCR遲未更新又傳有快篩陽性　味全：疫調已視同確診方式應變

宜蘭暴增320例！家庭、職場多點噴發　林姿妙：龍舟賽停辦

嘉義市+33！12歲以下12例　五一連假避免到人潮擁擠場所

教召員入營首篩全陰性、再篩數人轉陽　軍方火速送醫PCR確診

她在麥當勞點餐「竟被求婚」　當場爆氣走人！男友尷尬表情全被拍

貿協辦新南向視訊洽談　促成台灣健康照護產品商機逾4百萬美元

打疫苗拼抗體！男騎車衝接種站卻「雷殘」 警聞異味：是酒駕

台東+58！新增13師生確診　兒童疫苗5／4開打

中國王祉怡擊敗安洗瑩首闖亞錦賽決賽　將對決衛冕冠軍山口茜

「確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！陳時中籲：大家先備好1物

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

政治熱門新聞

首款唾液快篩通過！她：又是這家？

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

快訊／港湖議員初選「女僕裝」何孟樺出線　民主活水許菡芸飲恨

美國議員「買波音787」口譯關鍵字也消失

確診者統計有黑數！柯文哲點2關鍵數字會出現假象

110cm長腿美女參選桃市議員　村長「代PO辣照」

快篩陽當確診「高雄不適用」　柯文哲認同陳其邁

民調狂勝陳時中10%　蔣萬安低調：持續傾聽民眾心聲

柯文哲「全台大亂」預言中了！　她列4亂象：讓我毛毛的

即／竹縣長公館警染疫　楊文科居隔

民進黨議員販毒遭起訴「無期徒刑」　國民黨：蔡英文反毒宣示破功

陳時中脫口「要怪，就怪病毒」　蔣萬安轟：荒腔走板

沒事別去篩檢站！柯文哲籲「快篩陽證明」再去：一堆都來湊熱鬧

快篩陽有症狀先給藥！柯文哲：新冠門診將提供3天藥

更多熱門

相關新聞

美國議員「買波音787」口譯關鍵字也消失

美國議員「買波音787」口譯關鍵字也消失

美國聯邦參議院「預算委員會」共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）4月率團訪台時，公開要求台灣採購波音787，但是在中文新聞稿中，則消失了希望購機的「關鍵字」，事實上關鍵字消失的不只是新聞稿，包括當天的中文口譯，也並未提及關鍵字「波音787」。

WHA5月22日登場　外交部全力爭取受邀與會

WHA5月22日登場　外交部全力爭取受邀與會

傳美議員強銷我24架波音787　外交部批惡意中傷

傳美議員強銷我24架波音787　外交部批惡意中傷

陸外交部：恐怖分子必將付出沈重代價

陸外交部：恐怖分子必將付出沈重代價

外交部預算解凍　羅致政：不要通通付援烏運費

外交部預算解凍　羅致政：不要通通付援烏運費

關鍵字：

波音787華航洪孟楷外交部

讀者迴響

熱門新聞

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

今本土15033例　分布22縣市

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面