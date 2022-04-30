藍委聲討「買波音787」口譯「被消失」　外交部控：中國認知作戰

▲美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）。（資料照／翻攝自總統府直播）

記者呂晏慈／台北報導

華航採購波音787事件持續延燒，國民黨立委洪孟楷30日再質疑，美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）在與總統蔡英文會面時3度提到787飛機的銷售，府方翻譯卻充耳不聞，「真當全台都是菜英文？」對此，外交部針對媒體報導回應，中國政府推動認知作戰，破壞台灣社會。

媒體報導，葛瑞姆訪台時當面向蔡英文表達希望台灣購買波音787，總統府與外交部雖否認「強銷」，但經對照，總統府不僅在蔡總統接見美議員當天的中文新聞稿未提及議員有關購機的發言；從影片也發現，葛瑞姆現場發言說「我們希望您購買（波音）787」，這句話在現場中文口譯也「被消失」。

洪孟楷今天上午質疑，787貨機在美國議員的當面推銷，蔡政府還有辦法唾面自乾也是一絕，明明推銷787，中文硬翻譯成加強台美經濟，不然換國人反問，蔡政府有辦法換到銷售什麼台灣的產品到美國呢？如果牽扯到商業談判就該回到商業邏輯考量，民進黨政府扯東拉西就是講不清，為何中英文翻譯大不同？

對於媒體報導內容，外交部今天說明，在中國政府加大對台武力威脅、封殺台灣國際空間、推動認知戰或混合戰破壞台灣社會時，台灣需要爭取更多國際友人的支持，這也是外交部最重要的任務，外交部的努力，不會因爲中國政府多方破壞而停止。