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永恆的母愛　2022年勞工模範母親表揚溫馨登場

▲台南市勞工局30日上午於善化啤酒廠舉辦2022年度勞工模範母親表揚，表揚活動由勞工局王鑫基局長頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局30日上午於善化啤酒廠舉辦2022年度勞工模範母親表揚，表揚活動由勞工局王鑫基局長頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局30日上午於善化啤酒廠舉辦2022年度勞工模範母親表揚，現場由台南市美容業職業工會彩妝志工為得獎媽媽梳妝打扮，讓得獎媽媽亮麗登台領獎，留下最有紀念價值的畫面。

▲台南市勞工局30日上午於善化啤酒廠舉辦2022年度勞工模範母親表揚，表揚活動由勞工局王鑫基局長頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

表揚活動由勞工局王鑫基局長頒獎，勞工朋友都是默默耕耘，市長也很支持這樣有意義的表揚，希望透過今天的勞工模範母親表揚活動，弘揚母性光輝，讓臺南市「希望家園」更有活力與色彩。

▲台南市勞工局30日上午於善化啤酒廠舉辦2022年度勞工模範母親表揚，表揚活動由勞工局王鑫基局長頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃立委及陳怡珍議員服務處特別助理毛信喬、郭國文立委服務處主任丁水明、吳通龍議員、林志展議員服務處助理江錦樹、蔡旺詮議員服務處秘書趙振興、尤榮智議員服務處秘書楊素月、台南市議會建設委員會專門委員謝昇毅、台南市總工會理事長陳水林、大台南總工會理事長鄭山林、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市職業總工會理事長王財源、台南市職業工會總工會理事長黃江福、社團法人台南市勞工志願服務協會理事長梁志男到場祝賀。

這次接受表揚的勞工模範母親當中，最年長者為80歲的李莊充媽媽，為人和善且樂善好施，深受社區居民讚賞與推崇，早年在佳里區經營豬肉生意，努力打拼養家，為家庭無私奉獻，教養子女長大成人，培養子女良好的品格與態度，使子女在各自的專業領域表現卓越。育有1男4女，其中長子從事餐飲服務業，鑽研餐飲專業之餘，更熱心推動工會事務，協助台南市職業總工會及大台南餐飲業職業工會辦理模範勞工表揚活動、勞工教育、衛生講習、幹部訓練……等，為勞工事務貢獻良多。

▲台南市勞工局30日上午於善化啤酒廠舉辦2022年度勞工模範母親表揚，表揚活動由勞工局王鑫基局長頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現年72歲的李秀英媽媽擔任台南更生輔導團團長，幫助受刑人重新回歸社會，榮獲2015年全國十大傑出更生輔導員。李秀英媽媽採取家庭式中途之家安置方法，在家中收容個案，將輔導個案視同家人，其堅定的意志感動許多個案成功走向正途，此善行吸引媒體採訪報導，已故前總統李登輝更因此南下親訪，馬英九、陳水扁前總統也特別召見表揚。育有1男2女，長女現任亞洲航空股份有限公司護理師；次女現任嘉義基督教醫院護理師；長子現任永康工業區機械工廠課長，子女在母親的用心教育之下，各個成就非凡。

▲台南市勞工局30日上午於善化啤酒廠舉辦2022年度勞工模範母親表揚，表揚活動由勞工局王鑫基局長頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，今年有許多模範母親本人或子女投入勞工局「做工行善團」修繕或義剪志工團隊，為弱勢貢獻心力。其中蔡秀枝媽媽、洪春秀媽媽、劉阿娥媽媽、李賴碧雲媽媽的兒子參與勞工局「做工行善團」弱勢家庭房屋修繕，免費替弱勢修築安全的居住環境，劉雅惠媽媽則貢獻廚藝專長，準備美味餐點慰勞修繕志工，讓志工們吃飽後更有力氣施工。歐陽淑惠媽媽、黃鳳琴媽媽、蒲彩燕媽媽、郭怡秀媽媽加入勞工局「有情有疼心、義剪亮容顏」義剪志工團隊，嘉惠許多不便外出理髮的弱勢族群。

▲台南市勞工局30日上午於善化啤酒廠舉辦2022年度勞工模範母親表揚，表揚活動由勞工局王鑫基局長頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年度的獎牌意象為「榮耀與肯定」，盛開的蘭花象徵母愛高潔，花開正榮、實至名歸。活動現場後方的花藝牆，以歐式巴洛克建築風格結合本土花卉(火鶴、千代蘭、百合)來佈置，巧妙運用本土花卉營造出莊嚴且奢華的巴洛克風格，營造出活潑浪漫的母親節氛圍。桌面盆花意象為母親是我們的永遠，永遠的溫暖，永遠的依靠，永遠的向前的力量，永生花永存永在的意涵就如同親愛的母親永遠在我們身邊，陪我們勇敢向前。

▲台南市勞工局30日上午於善化啤酒廠舉辦2022年度勞工模範母親表揚，表揚活動由勞工局王鑫基局長頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年度勞工模範母親當選人共有20名，分別為李莊充、楊葉末子、劉王春筍、蔡秀枝、洪春秀、陳玉秀、歐陽淑惠、李秀英、陳詹月、劉阿娥、李賴碧雲、陳黃水錦、黃鳳琴、陳蔡金連、蒲彩燕、蘇美娜、劉雅惠、李美珠、黃麗錦、郭怡秀女士。

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