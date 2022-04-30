實名制快篩假日正常賣！2700家藥局「開賣時間調整」　1鍵查哪裡有

▲今明兩天都會正常販售。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

家用快篩試劑自4月28日開放民眾實名制購買，今（30）日碰到首個周末，原本今日僅2202家藥局開賣，經指揮中心緊急協調物流後，藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，全國5千多家藥局今日都能正常販售，不過，其中有2700家藥局要等到中午或是下午才會收到，提醒民眾可以先查詢「快篩試劑地圖」後再出門。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒指出，開賣第一天就有近9成藥局完售，但不到一半的藥局有再配貨，到了周六全國僅剩2202家藥局可買到快篩。藥師透露，星期天政府也沒有規劃配送新的快篩量給藥局販售，第一線藥局都接到許多買不到快篩的民眾給予的壓力，也盼指揮中心能調配某些區域量能較為緊迫的問題。

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經過指揮中心的緊急協調物流配送後，藥師公會全聯會發言人黃彥儒今表示，全台近5千家藥局，除了2202家藥局在昨日已經鋪貨，剩下的2700家藥局，也會在今日下午以前完成鋪貨，由於配送時間不確定，提醒民眾出門前可以先上網查詢，避免白跑一趟。

4種家用快篩試劑地圖查詢：【COVID-19實名制快篩試劑地圖】 【台灣COVID-19快篩試劑購買地圖】 【家用快篩熱度圖】 【LINE搜尋】（需掃描LINE條碼）

▲▼可先上網查詢或是致電藥局有無庫存。（圖／翻攝自實名制快篩試劑地圖）

指揮官陳時中則在疫情記者會說明，參與販售實名制快篩的藥局，一開始都是用平均78人份的配送，經過一兩次情況調查，有些賣得特別快、有些則會沒賣完，會再進行調配。他指出，週六也都會繼續配送，只是物流上會有些延遲，建議部分可上午開始、部分則留在下午，這樣會較均勻些。

陳時中也提到，週日還是會販售，但主要是有些藥局會休息，只要休息的藥局就不會強迫要開門販售，若原本就有營業的一樣會繼續配發。