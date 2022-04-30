　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

實名制快篩假日正常賣！2700家藥局「開賣時間調整」　1鍵查哪裡有

▲▼快篩實名制上路第一天，各地配合藥局不到發放時間門口就排滿等著購買試劑的民眾，有限的數量一下就被購買一空。（圖／記者湯興漢攝）

▲今明兩天都會正常販售。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

家用快篩試劑自4月28日開放民眾實名制購買，今（30）日碰到首個周末，原本今日僅2202家藥局開賣，經指揮中心緊急協調物流後，藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，全國5千多家藥局今日都能正常販售，不過，其中有2700家藥局要等到中午或是下午才會收到，提醒民眾可以先查詢「快篩試劑地圖」後再出門。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒指出，開賣第一天就有近9成藥局完售，但不到一半的藥局有再配貨，到了周六全國僅剩2202家藥局可買到快篩。藥師透露，星期天政府也沒有規劃配送新的快篩量給藥局販售，第一線藥局都接到許多買不到快篩的民眾給予的壓力，也盼指揮中心能調配某些區域量能較為緊迫的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過指揮中心的緊急協調物流配送後，藥師公會全聯會發言人黃彥儒今表示，全台近5千家藥局，除了2202家藥局在昨日已經鋪貨，剩下的2700家藥局，也會在今日下午以前完成鋪貨，由於配送時間不確定，提醒民眾出門前可以先上網查詢，避免白跑一趟

4種家用快篩試劑地圖查詢：【COVID-19實名制快篩試劑地圖】　【台灣COVID-19快篩試劑購買地圖】　【家用快篩熱度圖】　【LINE搜尋】（需掃描LINE條碼）

▲▼ 。（圖／翻攝自實名制快篩試劑地圖）

▲▼可先上網查詢或是致電藥局有無庫存。（圖／翻攝自實名制快篩試劑地圖）

▲▼ 。（圖／翻攝自實名制快篩試劑地圖）

指揮官陳時中則在疫情記者會說明，參與販售實名制快篩的藥局，一開始都是用平均78人份的配送，經過一兩次情況調查，有些賣得特別快、有些則會沒賣完，會再進行調配。他指出，週六也都會繼續配送，只是物流上會有些延遲，建議部分可上午開始、部分則留在下午，這樣會較均勻些。

陳時中也提到，週日還是會販售，但主要是有些藥局會休息，只要休息的藥局就不會強迫要開門販售，若原本就有營業的一樣會繼續配發。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
快訊／本土15033例「分布22縣市」！　新北5797最多、
快訊／增3死！　今本土狂飆1萬5033例
LIVE／單日確診再破萬　陳時中最新說明
2700家藥局「快篩開賣時間調整」！　1鍵先查哪裡有
快訊／交警隊對面大樓1女墜樓！倒臥血泊中
25年老司機「彎不過」害火車出軌　慘遭判刑！還要賠3.2億
女象迷看球胸前「雙球掉出晃動」！　本尊被肉搜
他載人妻上摩鐵「吃東西」！　開車撞飛5人抓姦團
YouTuber台客劇場一家確診！　視訊媽媽「我比較擔心妳」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

快訊／今本土15033例「分布22縣市」！新北增5797最多　台北+3099

「藍月」外還有「黑月」？天文館說法曝光「五月底登場」

今年第二波水逆5月登場　4星座防破財「一招可破解」

實名制快篩假日正常賣！2700家藥局「開賣時間調整」　1鍵查哪裡有

台鐵51不加班　統測579位考生申請34萬交通補助「教部買單」

LIVE／單日確診再破萬、唾液快篩核准　陳時中最新說明

前台大醫2條件：贊成快篩陽性視同確診！本土陽性率近20%「有2警訊」

全台血庫告急！「台北只能撐3.7天」A、O型最缺　確診要暫緩28天再捐

快訊／台中首位市議員確診　王立任同場餐敘已2局長1專委染疫

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

快訊／今本土15033例「分布22縣市」！新北增5797最多　台北+3099

「藍月」外還有「黑月」？天文館說法曝光「五月底登場」

今年第二波水逆5月登場　4星座防破財「一招可破解」

實名制快篩假日正常賣！2700家藥局「開賣時間調整」　1鍵查哪裡有

台鐵51不加班　統測579位考生申請34萬交通補助「教部買單」

LIVE／單日確診再破萬、唾液快篩核准　陳時中最新說明

前台大醫2條件：贊成快篩陽性視同確診！本土陽性率近20%「有2警訊」

全台血庫告急！「台北只能撐3.7天」A、O型最缺　確診要暫緩28天再捐

快訊／台中首位市議員確診　王立任同場餐敘已2局長1專委染疫

全台首創！　彰化外勤消防員5／1起「勤二休二」

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

快訊／今本土15033例「分布22縣市」！新北增5797最多　台北+3099

欠稅大戶！嘉義男欠繳1100萬　3根國寶級紅檜遭查封

直男曝5種「女生穿搭」看到直接冷掉　超夯襪子+涼鞋：我爸也這樣穿

「內科第二出現了！」這區初步審議剛過關　網友給肯定

批盧秀燕承諾跳票　林佳龍預估蔡其昌「勝選機會超過55波」

台20線南橫公路通車典禮　歷經封路13年終於全線通行

出房門發現2半獸人還在家　哈士奇「原地癱軟」嚇出大小眼

嘉義婦奔郵局提46萬「買黃金」　警護送返家驚見詐團痕跡

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

清涼妹等紅燈狂扭16秒！網笑猜真實動機

名醫估脫口罩時間點！看破台人一慣性「今年無望」

快訊／新竹20多歲住院男亡！遺體驗出新冠病毒

明變天狂降14℃！連假雨彈襲全台

愛犬嚇哭3歲妹挨告！飼主曝反轉影片：沒吠也沒暴衝

70歲沒打疫苗確診1天內呼吸衰竭　醫：未來會更多

理髮店經理「泡沫手」打工讀生眼睛！影片曝光萬人氣炸

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

柯文哲擔心1.2萬例只是假象數據

更多熱門

相關新聞

單日確診再破萬　陳時中最新說明

單日確診再破萬　陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。過去兩天本土病例都單日破萬，今日是否持續飆升？五一連假部分民眾展開返鄉旅遊等活動，相關狀況是否影響疫情？食藥署昨日核准首款家用唾液快篩，相關後續情況，預期記者會中說明。

快篩陽當確診「高雄不適用」　柯文哲認同陳其邁

快篩陽當確診「高雄不適用」　柯文哲認同陳其邁

雲林警友會採購快篩劑　供地方警員應急

雲林警友會採購快篩劑　供地方警員應急

確診者統計有黑數！柯文哲點2關鍵數字會出現假象

確診者統計有黑數！柯文哲點2關鍵數字會出現假象

快篩陽有症狀先給藥！柯文哲：新冠門診將提供3天藥

快篩陽有症狀先給藥！柯文哲：新冠門診將提供3天藥

關鍵字：

快篩試劑新冠疫情台灣疫情防疫藥師公會

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

具俊曄再添新刺青「高調示愛大S」！　細節閃瞎網

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面