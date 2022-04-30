　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

五一連假火車停駛！台鐵輸運應變上網查　鐵警轉運疏導總動員

▲▼因應五一連假全台火車停駛，鐵路警察局動員全體警力協助引導旅客順利轉乘。（圖／台鐵局提供，下同）

因應五一連假全台火車停駛，鐵路警察局動員全體警力協助引導旅客順利轉乘。（圖／台鐵局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣鐵路工會日前發起五一不加班活動，造成鐵路管理局勞動節表定列車全面停駛，預估當天全國運能缺口約有35.8萬人次之需求，當日尖峰時刻人潮可能溢出站區，將造成車站、國道及公路交通衝擊。

台鐵指出，其中台鐵台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、台中、台南、高雄及新左營等站運能需求大，需改採其他交通運輸工具紓解人潮；另外，東部地區需改採「類火車」等疏運措施。

▲▼因應五一連假全台火車停駛，鐵路警察局動員全體警力協助引導旅客順利轉乘。（圖／台鐵局提供，下同）

警政署鐵路警察局規劃因應措施，將動員全體警力，重點部署於台鐵重要車站34站、207處簡易站、平交道419處及高鐵車站12站；並在各重要車站出入口、臨時服務台、高鐵至台鐵聯通道、台鐵至國道客運出口等處增派警力，藉由巡邏、守望、指揮疏導及取締等作為，加強秩序維護、疏導及為民服務，協助引導旅客順利轉乘。

台鐵局為讓民眾了解當天公共運輸疏運措施、替代運具資訊，已於4月27日於該局官方網站公布「五一勞動節應變計畫專區」，分為基隆大台北、桃竹苗、中彰、雲嘉南、雄屏、宜花東、支線、類火車客運等區塊，民眾點選出發站後，即可得知相關搭乘資訊；另外12條類火車資訊，包含班次、時刻表等資訊，也已全數上網公告。

建議民眾隨時收聽警察廣播電台掌握即時交通狀況，出門前可利用台鐵局網站及「台鐵e訂通」APP查詢最新轉乘資訊，預先規劃好行程路線，並多多利用替代道路行駛，避開車多壅塞的尖峰時段和路段，確保用路順暢及安全。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
買1送1、免費加料！　手搖飲「51連假優惠」一次看
勾惡重新上片「修改內幕曝光」！　再槓連千毅：直球對決
快訊／國道1號「大型刨路機翻覆」！　180度底朝天
快訊／民進黨港湖議員初選出爐！　「穿女僕裝」的她上了
快訊／台中首位市議員確診！　同場餐敘已2局長1專員染疫
快訊／天母35輛機車被「打保齡球」全倒！　零件碎滿地
日本「單日確診3.6萬例」仍擠爆機場！　航班全客滿
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《雲林500千客萬來》旅遊套書　用500種方式認識雲林的美好

「戰鬥藍」趙少康　力推台南資深媒體人姚正玉參選市議員

藥局快篩劑實名制排人龍　雲林警友會採購供地方警員應急

力求沿岸居民安心　水利署第七河川局於台南三爺溪勤演練防汛

南投毒防中心擴編危害防制組　整合網絡資源輔導藥癮者復歸社會

五一連假火車停駛！台鐵輸運應變上網查　鐵警轉運疏導總動員

3+4居家隔離新制上路　嘉義縣籲准「防疫照顧假」

街友防疫不鬆懈 台南備妥快篩、提供定點沐浴車

安心即時上工計畫再延長1年　民眾可洽鄰近就服站諮詢

高鐵特定區發展迅速　市府打造櫻花特區喜迎賓

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

《雲林500千客萬來》旅遊套書　用500種方式認識雲林的美好

「戰鬥藍」趙少康　力推台南資深媒體人姚正玉參選市議員

藥局快篩劑實名制排人龍　雲林警友會採購供地方警員應急

力求沿岸居民安心　水利署第七河川局於台南三爺溪勤演練防汛

南投毒防中心擴編危害防制組　整合網絡資源輔導藥癮者復歸社會

五一連假火車停駛！台鐵輸運應變上網查　鐵警轉運疏導總動員

3+4居家隔離新制上路　嘉義縣籲准「防疫照顧假」

街友防疫不鬆懈 台南備妥快篩、提供定點沐浴車

安心即時上工計畫再延長1年　民眾可洽鄰近就服站諮詢

高鐵特定區發展迅速　市府打造櫻花特區喜迎賓

對11歲女兒揉胸辯「想說悄悄話」　狼父一查竟是7年前累犯

金正恩恐以核武統一南韓！視普丁俄烏戰為教科書　嗆核戰先發制人

大都會隊史第二場！5投聯手送費城人無安打比賽　

前台大醫2前提：贊成快篩陽性視同確診！本土陽性率近20%「有2警訊」

5款「唇膏」經典色號萬年不敗！嬌蘭這款超火辣、GA小紅管讓媽媽變少女

超夯IG網美打卡店！台北深夜不限時咖啡廳　秒回「日本昭和時代」

鹿希派賣專輯「2天僅154讚＋1留言」　吳宗憲傻眼：去賣卡拉轟天雷吧

老公月給35K家用　人妻嫌少「明明賺6萬」後悔結婚：選你是我眼瞎

iPhone 14產能堪慮　爆料：可能會延後至10月發表

《雲林500千客萬來》旅遊套書　用500種方式認識雲林的美好

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

地方熱門新聞

即／高雄水管開裂　2區今晚停水10小時

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

許燿宏出任嘉義市工商發展投資策進會總幹事　

世界大學影響力排名　慈大這項目全球12

高鐵特定區市府打造櫻花特區

許有疆投入民進黨大林鎮長選舉

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

台南2022建築園冶獎獲16座大獎殊榮

「戰鬥藍」趙少康力推姚正玉參選市議員

2022桃園區市議員選舉　國民黨3新人拚提名

街友防疫台南備妥快篩、提供定點沐浴車

西螺鎮農會黃金米粽明天開賣　限量5萬顆準時開搶　

老發財車路中央掛點　屏東警神救援

第七河川局於台南三爺溪勤演練防汛

更多熱門

相關新聞

快訊／台鐵「5/1臨時班表」出爐

快訊／台鐵「5/1臨時班表」出爐

台鐵明日表定列車全面停駛，交通部台鐵局公布臨時班表，將開行18列次區間（快）車。

她搭火車遭性侵　狼魔完事又接近2女

她搭火車遭性侵　狼魔完事又接近2女

台鐵五一「10駕駛願意上班」　擬開20班次

台鐵五一「10駕駛願意上班」　擬開20班次

明變天狂降14℃！連假雨彈襲全台

明變天狂降14℃！連假雨彈襲全台

台鐵5/1停駛！高鐵啟動臨時接駁車

台鐵5/1停駛！高鐵啟動臨時接駁車

關鍵字：

五一連假火車停駛台鐵輸運應變上網鐵警轉運疏導總動員

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

具俊曄再添新刺青「高調示愛大S」！　細節閃瞎網

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

首款唾液快篩通過！她：又是這家？

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面