五一連假火車停駛！台鐵輸運應變上網查　鐵警轉運疏導總動員

▲因應五一連假全台火車停駛，鐵路警察局動員全體警力協助引導旅客順利轉乘。（圖／台鐵局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣鐵路工會日前發起五一不加班活動，造成鐵路管理局勞動節表定列車全面停駛，預估當天全國運能缺口約有35.8萬人次之需求，當日尖峰時刻人潮可能溢出站區，將造成車站、國道及公路交通衝擊。

台鐵指出，其中台鐵台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、台中、台南、高雄及新左營等站運能需求大，需改採其他交通運輸工具紓解人潮；另外，東部地區需改採「類火車」等疏運措施。

警政署鐵路警察局規劃因應措施，將動員全體警力，重點部署於台鐵重要車站34站、207處簡易站、平交道419處及高鐵車站12站；並在各重要車站出入口、臨時服務台、高鐵至台鐵聯通道、台鐵至國道客運出口等處增派警力，藉由巡邏、守望、指揮疏導及取締等作為，加強秩序維護、疏導及為民服務，協助引導旅客順利轉乘。

台鐵局為讓民眾了解當天公共運輸疏運措施、替代運具資訊，已於4月27日於該局官方網站公布「五一勞動節應變計畫專區」，分為基隆大台北、桃竹苗、中彰、雲嘉南、雄屏、宜花東、支線、類火車客運等區塊，民眾點選出發站後，即可得知相關搭乘資訊；另外12條類火車資訊，包含班次、時刻表等資訊，也已全數上網公告。

建議民眾隨時收聽警察廣播電台掌握即時交通狀況，出門前可利用台鐵局網站及「台鐵e訂通」APP查詢最新轉乘資訊，預先規劃好行程路線，並多多利用替代道路行駛，避開車多壅塞的尖峰時段和路段，確保用路順暢及安全。