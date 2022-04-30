快訊／台中首位市議員確診　王立任同場餐敘已2局長1專員染疫

▲台中首位市議員確診，王立任4天前也參加文教委員會餐敘。（圖／翻攝王立任臉書）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會教育文化委員會26日邀請包括議員、多位首長、官員聚餐，但與會的文化局長陳佳君、教育局長楊振昇以及一名專委都傳出確診。一起參加餐會的市議員王立任也PCR採檢確診，他表示目前狀況還好，已搭上防疫計程車前往集檢所。

王立任表示，昨天一接到文化局長陳佳君確診的消息，立任立刻取消後面所有的行程，回服務處進行快篩，雖然昨日快篩陰性，但從昨天開始已自行3+4隔離，並未出席任何行程或活動。今天出現些微咳嗽及喉嚨乾癢的症狀，一早立刻進行快篩，結果為陽性，隨即搭乘防疫計程車前往醫院進行PCR檢測，結果是陽性。

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這場餐會據悉席開4桌，包括市議會正副議長張清照、顏莉敏以及新聞局長鄭照新、運動局長李昱叡、文化局長陳佳君、教育局長楊振昇都是座上賓，另外還有藍綠多名議員也有參加。

29日上午先傳出文化局長陳佳君確診、Ct值9.4、傳染裡非常高，傍晚教育局長楊振昇以及一名議會專委也確診，現在又加上市議員王立任，累計該餐會已經有4人確診。

另外，同樣參加餐會的市議員江肇國29日快篩陰性，但剛剛江肇國在臉書貼文表示，今天睡醒發現喉嚨癢的，於是又做一次快篩，結果為陽性。後續會依照相關防疫規定及流程處理，PCR結果再告訴大家。

江肇國貼文指出，昨天文化局長陳佳君傳出確診消息，自己就立刻快篩，結果是陰性的，也因沒有被匡列稍稍鬆一口氣。後來下午，又傳出教育局長楊振昇及專委確診，就立即取消所有行程，足不出房。但今天早上睡醒，發現自己喉嚨癢癢的，又做一次快篩結果為陽性。

江肇國表示，自己目前症狀很輕，只有聲音沙啞，沒有發燒，請大家放心，後續會依照相關防疫規定及流程處理，PCR結果再告訴大家。但也要跟這幾天與他接觸的大家說聲抱歉，務必要盡快快篩、注意自己身體的狀況。