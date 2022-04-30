從臨櫃到ATM就是要匯錢給美國男友　 警急喊：姊啊他是騙妳的

▲身著紅衣曾姓女子臨櫃滙款遭員警勸阻。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

54歲曾姓女子在網路認識美國男友，聽到男友身無分文就要滙6萬元，從臨櫃到ATM不聽勸就是要滙款，員警馬上趨前制止，曾女非常堅持要操作匯款，並稱是要把錢匯到母親帳戶，員警大喊，「姊啊！他是騙妳，先不要滙」，阻滙後再細心勸導，終於讓曾女放棄滙款。

▲▼曾女又轉往ATM繼續滙款，經員警發現後力阻，才打消滙款念頭。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安派出所員警29日13時許，接獲轄區金融機構通報，有紅衣帽T女子疑似遭詐騙準備匯款，請員警到場協助。員警到場瞭解，該位曾小姐說透過網路認識一位美籍男子湯瑪士，經過一段時間交往成為男女朋友，最近他因為工作出了問題，帳戶及手機被公司沒收，變得身無分文，希望曾小姐可以幫他，曾小姐不疑有他，遵照其指示，準備匯款新台幣6萬元到湯瑪士的台灣朋友馮先生帳戶內，再由其轉交。

員警一聽研判是詐騙集團慣用手法，立即予以勸阻，經過約半小時說明勸導，曾小姐表示不再臨櫃匯款了直接離開銀行，員警感覺其態度有異，尾隨在後卻發現她不死心的跑到旁邊ATM要直接匯款，員警馬上趨前制止，曾小姐非常堅持要操作匯款，並稱是要把錢匯到母親帳戶，員警大喊：姊啊 他是騙妳的。

等曾小姐情緒較緩和，員警提出為何在美國的男友需要透過台灣朋友帳戶匯款?且與對方完全沒見過面、通過電話，如何信任一個虛幻的男友?是否應做更細密的查證再做決定?經過員警積極勸說，曾小姐這才決定停止匯款。