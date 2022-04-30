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跟進北市「快篩陽性才能PCR」？　侯友宜：達2前提「一定會調整」

▲▼新北市長侯友宜。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲新北市長侯友宜。（資料照／翻攝自ETtoday直播）

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情延燒，台北市29日公布新防疫政策，只有快篩陽性者才能到場做PCR，避免篩檢量能被擊垮。對於新北是否跟進該政策，新北市長侯友宜30日上午受訪說，第一線醫護同仁工作量大，新北市未來會調整為「快篩陽才能做PCR」，不過，必須先讓民眾都能買到快篩試劑、加上緊急狀況的綠色通道，才會調整政策。

侯友宜今天上午出席新北天際影展暨紀錄片主題週開幕記者會後受訪說，因為現在快篩實名制上路，還有很多民眾一時間沒辦法買到快篩試劑，因此，新北市將待當快篩試劑達到方便購買的量以後，兼顧特殊狀況的應變作為，整個盤點完後才會實施「快篩陽才到社區快篩站PCR」政策。他強調，前端要整備好、大家都能買到快篩試劑，這樣才能做到，新北市府會觀察這段時間快篩試劑買賣情形，再來考慮是否跟進該政策。

媒體關注，近期傳出有新北市醫院延長PCR採檢時間，新北市PCR量能是否足夠？侯友宜解釋，新北市是全國PCR量能最高的縣市，目前量能足夠，不過因為第一線醫護同仁工作量大，尤其最近確診個案多，要減輕他們的工作量，未來一定會調整為「快篩陽才能做PCR」政策，但也必須讓民眾買得到快篩試劑後，加上緊急狀況的綠色通道，才會一併實施。

侯友宜說，這幾天民眾搶買快篩試劑，等民眾買到、心裡穩定下來，才會調整政策。

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