快訊／準備好了嗎？　新北藥師公會曝疫情6大常備藥

記者呂晏慈／新北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布國內11974例本土病例，其中，新北市新增4095例，為全國最多。新北市長侯友宜下午舉行記者會說明，新北社區感染率仍然往上竄升，提醒市民應在家中準備常備用藥；新北市藥師公會理事長許有杉與會說明，疫情期間建議常備用藥總共有6項：解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、維生素B和維生素C、額溫槍或體溫計。

▲新北市藥師公會理事長許有杉。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

侯友宜提醒，目前新北市社區篩檢站迄今已經累積60萬7967個篩檢數，在3月28日至4月27間篩檢的8.7萬餘人中，陽性數2938人、陽性率3.36％，看出社區陽性率往上走，社區感染率仍然往上竄升，提醒市民朋友還是要把防疫做好，除了戴口罩外，家中應準備常備用藥。

許有杉今天在新北市疫情記者會表示，藥師公會全力配合新北市送藥到府的政策，目前已經有將近1500個案例，其中900多個案例是處方送藥到府，另外有249家是以成藥治療，也有透過藥師電話指導，就家中居家用品來做症狀緩解。

許有杉提醒，疫情期間建議常備用藥總共有6項：解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、維生素B和維生素C、額溫槍或體溫計。

▲疫情期間建議常備6要項。（圖／新北市政府提供）