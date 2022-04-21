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她打AAB確診「3魔王症狀曝光」　看診費+防疫專車+保險證明一次看

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫療能量,醫護人員,防護衣,消防員,緊急救護技術員,EMT。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO第二次去醫院檢查，是搭救護車前往。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

新北一名女網友透露，上週自主快篩兩次都呈現陽性，當晚送醫PCR，到了隔天確定確診，儘管事後員警、醫院與衛生所都有打來詢問，但原PO卻無奈直呼，等待通知的過程很煎熬，並自責影響身旁親友與同事。原PO也分享確診就醫的費用，以及開立陽性證明的注意事項，目前她仍在居家檢疫，預計26日就能外出。

一名女網友在Dcard表示，已完成三劑疫苗接種（AZ、AZ、BNT），怎料上週五（15日）喉嚨感到不適，便在家自主快篩，結果篩了兩次都是陽性，嚇得原PO趕緊通知家人、男友與公司主管同事，同時她也狂打1922通報，「一直轉不進去，接著打了新北市政府，他們也幫我申請防疫計程車，晚上11點半計程車來接我去醫院做PCR。」

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►原PO提醒，萬一確診記得身上要帶著現金，新北市防疫計程車是要自費的。

礙於PCR須等24小時才有結果，原PO返家後一直等到隔天（16日）下午3時許，果真在健保快易通APP上得到「陽性」結果，接著到了晚上8時許，陸續有電話打來，包括員警做疫調電話、衛生所叮嚀在家等待負責醫院的通知。

►原PO提醒，等待PCR報告時，可以先回想出這五天的行程（時間、店名、地址）。

到了18日早上，醫院致電詢問身體狀況，同時幫原PO申請檢疫所，接著要她繼續等待衛生所電話。原PO回想，當下其實非常無助，「不管打去什麼單位詢問問題 ，他們都說：請等當地衛生所電話。」

再等到19日早上，衛生所終於來電了，表示檢疫所爆滿，要求原PO居家檢疫即可，並強調「從採檢日往後算10天，就能自行解除隔離。」對話過程中，衛生所人員也無奈致歉，因人力不足因此還沒發送確診通知，再次原PO確認身體狀況後，並安排赴醫院進一步檢查與領藥。

▲成大校長蘇慧貞率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲原PO疫情前先買了快篩劑，篩了兩次皆陽性。（圖／記者林悅翻攝）

不過當天下午，原PO又接獲通知要去醫院抽血、照X光與心電圖，但這次必須等報告出來才能回家，所幸原PO屬於輕症，「不用擔心病毒會造成其他器官的併發症」，針對我胸悶和乾咳部分，醫生也開藥治療。

►原PO提醒，因為等待過程漫長，手機記得充飽、或帶行動電源。

目前原PO仍居家檢疫，她無助又自責直呼，「完全沒想到自己會確診，身邊沒有任何確診者，我也沒足跡重疊，對我來說確診真的不可怕，可怕的是會影響周遭的人。」關於症狀部分，原PO透露，前兩天喉嚨非常的癢痛和胸悶、鼻塞，「第三天開始喉嚨症狀舒緩，剩下乾咳和胸悶，會感覺一直有重物壓著自己的胸口。」

另外，原PO也分享確診看診的費用，4月15坐防疫計程車，醫院PCR來回共200元、4月19日安排去跨區的醫院做檢查，去程她搭乘救護車不收費，計程車回程365元、藥費450元。

該文章曝光後，底下網友紛紛打氣，「放輕鬆心情，注意身體狀況」、「早日康復辛苦了，生病要一個人面對最讓人難受，不過沒辦法，不要自責喔會沒事的，多休息不要累到了」、「謝謝你願意分享這段過程，也祝你早日康復，祈禱台灣平安」，其中也有人關心確診證明如何取得？

原PO補充回應，如果確診的話，只會收到衛生所開的「隔離通知書」，陽性的證明要去當初做PCR的醫院開醫療證明。

▼原PO已接種AZ、AZ、BNT，並強調沒有出遊。（示意圖／記者湯興漢攝）

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▼原PO也分享藥物治療的狀況。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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