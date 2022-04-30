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狼叔性侵2姪女誇乳暈小　騙傳教懷孕照做！被姪子撞見嗆：多學點

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲狼叔對懷孕的姪女出手。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名男子和家族成員同住在台北市信義區一棟樓，竟對姪女們起色心，先在大姪女懷孕時騙稱要透過宗教儀式替她除晦氣，對她指侵，隨後又在替小姪女推拿時摸胸蹭臀，她們隱忍2年多才決定對叔叔提告，台北地院依強制性交、強制猥褻罪合併判刑3年10月，可上訴。

根據判決書內容，大姪女提到，她2016年9月間懷有身孕，因有官司問題上樓詢問叔叔，叔叔則說她印堂發黑、氣色不好，要透過宗教儀式除晦氣，她想著叔叔接觸藏傳佛教已久便當真，沒想到叔叔趁她閉眼時突然掀開她衣服，含住她的奶頭還一邊誦經。

大姪女嚇得不敢動，叔叔接著又伸手進她內褲指侵，直到聽到門外有聲音才罷休，她當時還問「這是正常的嗎？」叔叔則回「妳乳暈比嬸嬸的小」、「如果對別人做這種事早就被告了，妳是家人所以不一樣」。

大姪女隨後哭著跑下樓，但因自己即將生產，父親又長期不在家，選擇隱忍此事。

小姪女則在2017年7月時拉傷肩部，叔叔說學過推拿要幫忙處理，她詢問可否在客廳進行，叔叔說客廳太小，就帶她到樓上的房間，在按摩時突然解開她的內衣，說脫下才能繼續按，接著一把扯下她的胸罩，將她胸部捧起稱「妳乳房的軟度跟妳嬸嬸一樣」、「這種事在外面早就被別人告性侵了」，她則腦袋空白，沒做任何反應。

沒幾天後，2名姪女和姪子聚在客廳聊天，叔叔這時又提出要替小姪女按摩，並將她帶到房間，威嚇她脫下內衣後，跨坐在她身上掐胸、磨蹭臀部。姪子這時突然開門，叔叔先是吼「進來幹嘛！出去」，接著竟說「多學一點，以後幫女朋友按」，直到姪子問「為什麼會推這麼久」，叔叔才罷休離開。

2名姪女隱忍2年後才提告，叔叔則辯稱她們是因家族爭產談不攏而報復，指控內容也像是用背誦的，更稱大姪女若已有被侵犯，怎還會放任小姪女跟他進房，出來房間後所有人又跟沒事一樣繼續聊天，否認性侵。

不過有親友作證表示，目睹大姪女哭著跑下樓，並透露遭叔叔侵犯，姪子也證稱看見叔叔跨坐姊姊身上，當時姊姊還對他說「謝謝你救了我」，但追問後姊姊只說沒事，他以為在進行宗教儀式就沒再多問。

法官依2人指控及親友作證內容，認定叔叔構成強制性交、強制猥褻罪，合併判處3年10月徒刑，而首次對小姪女摸胸則構成性騷，但提告時已超過告訴期便不受理，可上訴。

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